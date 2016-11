Nå kommer julen til Spikersuppa

Til helgen blir det garantert julestemning i Studenterlunden, uansett om det blir snø eller ikke. Det lover Carlina Hitz, prosjektleder for julemarkedet «Jul i vinterland».

Rolf Øhman

45 salgsboder er på plass, og i løpet av de siste dagene skal de fylles med alt fra nisser og ullvotter til fristende matvarer som hører julen til.

Julemarked for hele familien

– Vi lager et julemarked som skal ha noe å by på for hele familien og for alle slags mennesker – uansett religion og bakgrunn, sier Hitz.

Barna kan få være med på juleverksted, det blir klassisk eventyrstund hver hele og halve time. Og etter hvert kommer julenissen på plass.

– Det er gratis å gå rundt og suge til seg julestemningen, inviterer Hitz.

Rolf Øhman

Julemarkedet i Spikersuppa var ute på anbud i fjor. Etter ni år flyttet Event produksjon AS til Youngstorget.

Dekoratører fra Disneyland lager julestemning

Lundgruppen, som overtok julemarkedet i fjor, har hyret inn juledekoratører fra Belgia. Teamet som har laget julestemning blant annet i Disneyland og på Champs-Élysées. Dekoratørene har hatt 200 juletrær, 200 høyballer, 200 julenek, 200 meter tømmer og 500 meter lyslenker å boltre seg med. I tillegg loves det snøgaranti på markedsområdet.

– Snøkanonene lager snø av papir som er 100 prosent nedbrytbart, sier Hitz.

– Å produsere ekte snø er for farlig i Oslo sentrum hvor det er plussgrader den ene dagen og frost den neste.

Oslo kan bli en juledestinasjon. Terrorfrykten preget de store julemarkedene utenlands i fjor.

– Oslo skal bli en juledestinasjon

60 smånisser med fregner og VM-genseren 2017 er ansatt, det er ungdommer mellom 16 og 22 år som skal hjelpe til på ulike eventer og arrangementer som vil foregå gjennom førjulstiden.

Her skal man kunne kjøpe både julepresenter og julemat.

– Vi vil at Oslo skal bli en juledestinasjon, sier Hitz. Folk kan like gjerne reise til Oslo som til Riga, Krakow og Salzburg for å få julestemning.

I fjor besøkte 750.000 julemarkedet i Spikersuppa, i år håper arrangørene på 1 million besøkende.

Dette er noen av julemarkedene i Oslo denne helgen

Jul i vinterland i Spikersuppa (lø. 19. nov – ti. 20. nov kl. 10–19) Svenska Margaretakyrkan (fre. 11-18, lø. 11-17) American Christmas Market (lø. 10-16, sø. 12-16) Julemarked på Abildsø (lø. 10-15) Oslo Montessoriskole (lø. 11-16)

Flere julemarkeder følger på i desember

Julemarkedet på Youngstorget åpner torsdag 1. des. Hver til og med til 22. des. Norsk Folkemuseum har julemarked to helger i desember: 3,4 og 10,11 des. Bondens julemarked på Valkyrie plass lø. 3. des. pluss on. 14.-lør. 17. des.

Flere julemarkeder: www.julemarkeder.com