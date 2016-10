Nå kommer vinteren - og kanskje kommer snøen

Høsten har lenge vært god og varm, men nå begynner forholdene å normalisere seg. På Yr.no er det noen få blå grader i Marka fra onsdag og i Oslo by fra torsdag og en uke fremover.

Lørdag kveld kan det være duket for sesongen første snø.

– Det er ikke sikkert det kommer nedbør i det hele tatt. Men hvis det gjør det, så kommer den som sesongens første snø. Uten at jeg personlig jubler av den grunn, sier statsmeteorolog Ingrid Bentsen.

Fakta: Når kommer høstens første snø? Meteorologisk institutt måler snødybden hver morgen i sesongen. Snø som faller om dagen, men forsvinner i løpet av natten blir følgelig ikke registrert. Det blir heller ikke snødybder under én centimeter. Datoene under viser første registrerte snøfall hvert år. Det er tilsynelatende ingen sammenheng mellom når den første snøen kommer og hvor snørik vinteren blir. 2000: 27.12 2001: 09.11 2002: 20.10 2003: 23.11 2004: 18.11 2005: 26.10 2006: 01.11 2007: 05.12 2008: 30.10 2009: 05.11 2010: 15.11 2011: 07.12 2012: 29.10 2013: 08.12 2014: 02.12 2015: 17.12

Den første snøen sier ikke noe om hvordan vinteren blir

Det varierer veldig når vinterens første snø blir registrert. I dette årtusenet kom den første snøen på Blindern allerede 20. oktober i 2002 og så sent som 27. desember i 2000.

De tre siste årene har den ikke kommet før i desember.

Men selv om snøen skulle komme denne uken, betyr det ikke nødvendigvis at vinteren blir lang og kald.

– Når den første snøen faller, sier nok ikke veldig mye om hvordan vinteren blir. Noen ganger er det kaldt, og den første snøen blir liggende, vanligere er det nok at det kommer mildvær som gjør at den forsvinner ganske fort, sier forsker Jostein Mamen.

Kulden kommer, mer usikkert med snøen

Konklusjonen er altså at det blir kuldegrader fra onsdag/torsdag og minst en uke fremover.

– Det er ikke snakk om sprengkulde, men noen grader under null. Det er vel ikke så uvanlig for denne tiden av året. Hva som skjer etter prognoseperioden har jeg ikke oversikt over.

– Snøen, da Bentsen, snøen?

– Siden det blir frost, så er det klart at det blir snø hvis det blir nedbør. Men de siste prognosene gir mer usikkerhet om det overhodet blir nedbør i Oslo lørdag kveld og natt til søndag.

– Og på fjellet blir det skikkelig vinter med tosifret antall kuldegrader i perioder?

– Det er mulig. Det blir frost, men hvor kaldt det virkelig bli avhenger av skydekket. Jo klarere vær, desto lavere temperaturer, forklarer Bentsen.

Skøyteisen er straks på plass

Når snøen kommer er litt usikkert, men istiden er her allerede tirsdag.

Da åpner kunstisflatene på: Frogner Stadion, Valle Hovin, Gressbanen, Bergbanen, Ullern og Furuset.

Første søndag i advent skal skøyteisen være på plass i Spikersuppa, mens naturisflatene blir islagt når temperaturen tillater det.