«Nakengolf søndag 21. mai kl. 18. Mobil- og stirreforbud» sto det på et bilde Oslo Camping i Møllergata la ut i slutten av april. Nå er den sett av over 730 000, fått over 4000 kommentarer og delt 380 ganger.

Men dette er ikke et jippo for skuelystne, her foregår spillingen innenfor visse rammer. Og Norsk naturistforbund (NNF) er med på laget.

– Jeg hørte om det første gang fra NNFs Ungdomsgruppe under landsmøtet i NNF, og på grunn av at de ville fronte eventet, tok vi kontakt. Da jeg hørte ordet nakengolf, blinket det i varsellampene – jeg var redd dette kunne innbefatte en form for seksuell lading, noe vi tar avstand fra. Vi er opptatt av at naturister skal kunne treffes og sosialisere uten seksuelt press, noe jeg tror altfor mange, spesielt unge jenter, opplever i dag, sier Stefan Mitchell-Lauridsen, styremedlem i Oslo Naturistforening (ONF).

– Det Oslo Camping gjør er revolusjonerende, det er ingen utesteder som har åpnet dørene for den slags aktiviteter i Norge før, sier han videre.

Kom som du er

– Det er ingen påmelding, her er det bare å møte opp i døren, sier Anders Gudmundstuen i Oslo Camping, som innrømmer at han er spent på hvordan responsen blir.

– Vi har ingen erfaring med denne typen arrangement, men NNF har vært flinke med å gi oss tips hvordan vi skal legge til rette for en hyggelig kveld.

Stefan Mitchell-Lauridsen forteller at det er flere naturister som har meldt sin interesse:

– Det blir et stort generasjonsspekter søndag med alt fra folk i slutten av tenårene til midten av 50-årene. Ideen er at man skal kunne spille minigolf uten «trassel». Derfor kan man komme iført håndkle, og velge selv om man vil droppe det. Mange er jo sin egen verste kritiker, men forhåpentlig vil man slappe av når man kan omgås folk naturlig.

– Vi stenger for innsyn, tanken er jo at folk skal slappe av og ha det gøy, sier Gudmundstuen.

Alle er velkommen

– Vi vil at folk skal folk skal kunne være seg selv uten å føle det sterke kroppspresset som er i samfunnet i dag. Vi inviterer til fellesskap uansett om man er kvinne, mann, hvit, svart, funksjonshemmet, ung eller gammel, sier Mitchell-Lauridsen.

– Dette er første gang et utested strekker ut en hånd, og det oppleves som seriøst. Vi er jo to subkulturer, men i dagens samfunn er det større aksept for at man skal kunne være som man vil, sier Stefan Mitchell-Lauridsen:

– Hvis dette går bra, håper vi på at det blir flere arrangementer – hva med en golfturnering mellom naturister og dem med tekstiler?

Dette er trivselsreglene for søndagens arrangement:

Mobiltelefon forbudt. Snikfotografering kan føre til politianmeldelse. Ingen sex. Uanstendig oppførsel kan føre til politianmeldelse. Respekter andres integritet. Stirring er ikke høflig. Dekk deg gjerne til med et håndkle, men klær utgår. Sko/sandaler/sokker er tillatt. Sitt alltid på et håndkle.

Oslo Camping: Skal det være et slag golf i baren?

Badesommer med baken bar

Fakta: Norsk naturistforbund Stiftet i 1963, og er paraplyorganisasjon for ni naturistforeninger i Norge Består av ca. 1600 medlemmer Arbeider for å legge forholdene til rette for naturisme i Norge, det vil si en livsstil i harmoni med naturen ved felles nakenhet uten skille mellom kjønn for å øke selvrespekten, respekt for andre mennesker, meninger og miljøet Les mer på Naturist.no