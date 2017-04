Nationaltheatret skal pusses opp for 1,9 milliarder kroner

Gladmeldingen ble mottatt med jubel da kulturminister Linda Hofstad Helleland presenterte nyheten på en pressekonferanse på Nationaltheatret i ettermiddag.

– Regjeringen tar nå grep for å bevare vår viktige kulturarv og vil gå i gang med rehabiliteringsprosessen, sier kulturministeren.

– Nationaltheatret er en våre kulturskatter, med unik posisjon i norsk og internasjonalt kulturliv. Det ærverdige bygget skal ivareta viktig kulturhistorie, samtidig som det skal være et funksjonelt teater som gir publikum gode opplevelser og de ansatte gode arbeidsvilkår, sier kulturministeren.

Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Nødvendig rehabilitering og oppgradering

Regjeringen har valgt løsning for rehabilitering av Nationaltheatret og går inn for et alternativ som prioriterer nødvendig rehabilitering av bygningen og omfattende oppgradering av hovedscenen. Det er estimert at prosjektet vil koste 1,9 milliarder kroner.

– Forfallet kan ikke fortsette

– Nationaltheatret har forfalt gjennom mange tiår. En rik kulturnasjon som Norge kan ikke la en av våre flotteste kulturhistoriske bygninger fortsette å forfalle. Nå har regjeringen valgt en løsning som prioriterer å gjøre hovedscenen fullt funksjonell og oppgradert for fremtidens behov for sceneteknologi. Gjennom rehabilitering sikrer vi at en av våre nasjonale scener og hele landets teater blir ivaretatt på en god måte, sier kulturministeren.

Neste fase i prosjektet settes i gang umiddelbart. Det er en avklaringsfase hvor man går videre med alternativet som er valgt. Det er bevilget midler til denne fasen i statsbudsjettet for 2017.

Nødsikring nødvendig

Behovet for utbedring har vært stort og synlig i årevis. Grundige analyser av Statsbygg har vist fuktskader, forvitring, slitasje og utdaterte tekniske anlegg. Deler av bygningen har også vært rasfarlig, og i februar ble deler av fasaden nødsikret for ansatte og forbipasserende. Forrige gang fasaden på Nationaltheatret måtte hastesikres på denne måten var i 2010.