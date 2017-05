Natt til 1. mai: Støyende russ og mye utelivsbråk

– Vi har hatt mye klager på russen, stort sett på høy musikk, forsøpling og små basketak, men ingenting blir straffesaker, opplyser operasjonsleder Tor Jøkling hos Oslo-politiet.

Han forteller at politiet har fått over 20 klager fra folk som har mistet nattesøvnen av støyende musikkanlegg og russebråk, og at politiet har rykket ut flere steder i byen og bedt russen fjerne seg.

– Vi har stor forståelse for at publikum ikke er fornøyd når vi ikke alltid kan rykke ut, sier Jøkling og tilføyer at politiet tar unna det de har kapasitet til.

– Politiets førsteprioritet er hendelser som berører liv og helse, som slagsmål og trafikkulykker, sier han.

Russen stjeler folks nattesøvn: Russespetakkel og bråk hvert år.

Slåssing på trikken

Politiet har blant annet måttet håndtere et slagsmål på Majorstuen T-banestasjon, der en person er kjørt i arresten, mistenkt for å ha rispet en annen med kniv. Slåssing har det også vært på Grønland og inne på en trikk på Torshov.

– Politiet har hatt hendene fulle hele natten, men hendelsene har heldigvis vært mindre alvorlig enn meldt, sier Jøkling.

Natten har vært like travel som en vanlig natt til lørdag eller søndag i hovedstaden.

– Mye roligere enn natt til 1. mai på 80-tallet? Da var det hvert år voldsomme opptøyer i Oslo?

– Ja, da lå tåregassen tett i Karl Johans gate, sier Jøkling, som husker godt da politiet måtte bruke tåregass, skjold og hester for å roe demonstranter på 80-tallet.

– De siste årene kan jeg ikke huske noen uventede demonstrasjoner natt til 1. mai. Sist natt var preget av vanlig utelivsbråk, men heldigvis uten alvorlige personskader, konkluderer operasjonslederen.