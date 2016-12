– Er det ikke vakkert? Og responsen har vært helt vill. Det har virkelig vært et pes fra folk som vil bruke huset. Det er så gøy.

Anne Beate Hovind i Bjørvika Utvikling og er oppdragsgivers prosjektleder for kunstprosjektet «Flatbread Society Bakehouse» er mer enn entusiastisk over byggverket som nå har reist seg vegg i vegg med de utskjelte luftetårnene i Bjørvika.

Flatbread Society er et kunstprosjekt i et av Bjørvikas nye offentlig rom i regi av det internasjonale kunstnerkollektivet Futurefarmers. Målet er å utvikle Losætra til et sted for kunst og aktiviteter og et felles ressurssenter for urban matproduksjon og bevaring av allmenningene.

Monica Løvdahl

Det siste skuddet på stammen er et offentlig bakehus, med dragere bygd i limtre, på oppdrag av Bjørvika Utvikling.

– Dette vært lang prosess, hvor kunstnerne har brukt tid på å finne ut hva som kunne funke i Oslo. Resultatet ble dette permanente bakerhuset, tegnet av kunstnerne selv. Bygget inneholder tre ulike bakerovner, ei takke, en tandooriovn, en dome, eller en pizzaovn, sier Hovind.

Fra grått til grønt

Området som lenge var et trøstesløst anleggsområde mellom de to ventilasjonstårnene fra senketunnelen i Bjørvika er sakte, men sikkert i ferd med å vokse frem som et organisk byutviklingsprosjekt.

Ideen dukket opp i forbindelse med Kunsthall Oslo og utstillingen «Utsikt fra Ekeberg». Et av bildene i utstillingen var fra 1884 og viste hvor frodig og dyrkbart området rundt Loelva en gang var. Resultatet ble Herligheten parsellhager i 2012.

4000 personer meldte seg da de 100 parsellhagene ble lagt ut til bruk.

Monica Løvdahl

I kjølvannet av dette etablerte den amerikanske kunstneren Amy Franceschini og hennes Futurefarmers en 250 kvadratmeter stor ur-åker med fire ulike ur-kornsorter.

Hennes kunstprosjekt Victory Gardens, som handler om urban matproduksjon, er tidligere oppført foran rådhuset i San Francisco.

Økologisk satsing

– Sett i et byutviklingsperspektiv så er dette et veldig bra tiltak. Det handler om bærekraft og om urban matproduksjon, sier Hovind.

Fakta: Dette er kunstnerne bak bakehuset Amy Franceschini (USA) Marthe Van Dessel (Belgia) Stijn Schiffeleers (Belgia/USA) Lode Vranken, (Belgia)

Selve bakehuset har kostet fire millioner kroner. Fortsatt mangler interiøret og plattingen rundt huset. Interessen fra folk som vil bruke det nye bakehuset har likevel vært overveldende. Det har allerede vært arrangert bakekvelder i nybygget, og flere skal det bli.

Monica Løvdahl

– Dette bakerhuset skal ha workshops, hvor folk skal lære seg å bake på urkorn. Dette er for allmennheten. Derfor må vi finne en måte å organisere driften på. Vi har derfor startet en forening som skal være et bindeledd med Bjørvika Utvikling og som skal organisere bruken av huset, sier Hovin.

At bygningen har fått et arkitektonisk uttrykk til forveksling lik en Colin Archer-skute, er ikke tilfeldig.

– Inspirasjonen er hentet fra en gammel redningsskøyte, her handler det om å redde de gamle kornsortene og dele kunnskapen bønder og bakere besitter. Her handler det også om å forstå matjordens betydning for naturens sårbarhet, sier Hovind.

Stor betydning

Målfrid Nyrnes, enhetsleder i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, sier til Aftenposten at bakehuset bidrar til at området tas i bruk av byens befolkning lenge før Loallmenningen er ferdigbygget.

– Vi tror at Bakehuset, «Herligheten» og «bybondeprosjektet» allerede har bidratt til at området tas i bruk som uformell og sosial møteplass, at området blir et sted for utforskning, samtaler og arrangementer om urbant landbruk, i møte mellom bybonden og byens befolkning, sier hun.