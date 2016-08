Norges første hundekino på Ringen kino

Borgen, Ørn

– Voff, voff, hilser Marianne Zecca, kinosjef på Ringen kino. Hun får bjeffende respons fra salen. Halvparten av de 70 setene i sal 3 var mandag kveld besatt av poter og snuter.

Ikke et sete var ledig da Ringen kino inviterte til hundekino mandag kveld. For første gang har hundeeiere i Norge fått ta med seg sine aller beste venner inn i kinomørket.

Kveldens forestilling var førpremiere på Laurie Andersons film Heart of a Dog, hvor Anderson skildrer sin avdøde, potemalende og pianospillende terrier Lolabelle.

Ringen kino har faste forestillinger for babyer med følge, seniorer og for dem som liker å strikke mens de ser film. Mandag var det hundefolkets kveld.

Bra for hunden å få bli med

Selv om hundene ikke får kunstnerisk utbytte av selve filmen, mener Anna Compton at hennes Shaggy, som til daglig jobber som redningshund, har glede av å bli med på kino.

– Hunder er flokkdyr, og det er vi som er flokken deres. De har glede av å være med, og ikke bli satt igjen hjemme, sier hun.

Nora Sarastuen har med seg sin king charles cavalier Sam. Hun er usikker på hvem av dem som har mest glede av kinobesøket. Men Kristina Fjone forsikrer at hennes Frodo liker å se på TV.

– Hundepatruljen er yndlingsprogrammet, for der er det både lyder og bilder som interesserer. Og det er klart at han skal sitte i setet når han først er på kino! sier hun.

Det hilses og snuses, noen er litt tilbakeholdne og andre litt for ivrige. Det blir tilløp til tumulter ved utdelingen av godteposer. Hundepopcorn som skal bidra til å holde de firbente i sjakk under forestillingen.

Ellers går det går både rolig og verdig for seg når de ekvipasjene entrer den røde løperen som fører inn til kinosalen.

– Hvis noen av hundene blir urolige, så er det fullt tillatt å gå ut en liten stund, sier kinosjefen.

Salen fylles etter hvert, og hundene faller til ro. Dørene lukkes, lyset dempes og filmen kan begynne.

Hundekino populært i andre land

Det er aller første gang i Norge at både hund og eier får dele kinoopplevelsen. Hundekino har etter hvert blitt populært i flere andre land, blant annet i Østerrike og England.

Og billettene til kveldens forestilling ble fort revet bort da de ble annonsert, så interessen er stor også i Oslo.

– Vi er prisgitt at eierne som tar med seg hunder som ikke er redd andre hunder, ikke blir skremt av lyset og lyden. Men vi stoler på at eierne kjenner hundene sine og vil deres beste, sier Zecca.

Det eneste som skiller seg fra en kinoforestilling en hvilken som helst annen dag, er at volumet på filmen er dempet for ikke å skulle skade dyrenes hørsel.

– Vi synes det er sporty av kinoen å være med på dette. Med Andersons åpenbare forkjærlighet for hunder synes vi det er et must med en visning hvor hunder og eiere kan se filmen sammen, sier markedssjef i Arthaus, Nille Stormoen.

Allergi er den største utfordringen

For kinosjefen var den største utfordringen hensynet til allergikere.

– Vi valgte salen med skinnseter, for den er lettest å rengjøre. Dessuten er forestillingen den siste for dagen, slik at det blir god tid for ekstra rengjøring og lufting, sier Zecca.

Hun var på forhånd spent på hvordan kvelden kom til å forløpe, for dette er aller første gang at en norsk kino lar hundeeiere ta med seg sin beste venn på film.

– Blir dette en suksess, så vil vi gjerne ha mer hundekino på Ringen, sier hun.

