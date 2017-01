Nyttårsfesten henger fortsatt igjen i Oslo-luften

Det svenske nyhetsbyrået TT hevder at Oslo var den byen i Europa som hadde aller dårligst luftkvalitet på mandag. Norske fagfolk bekrefter at Oslo-luften var svært forurenset, men kan ikke slå fast at den var aller dårligst i Europa.

– Nei, det er ikke riktig. Men det er riktig at luften i Oslo er dårlig for tiden, sier forskningsdirektør Leonor Tarrasón ved Norsk institutt for luftforskning (NILU) til Aftenposten.no.

- Vi har stille luft og inversjon, det betyr blant annet at varm luft stiger opp og legger seg som et lokk over kaldluften nærmere bakken. Det blir ingen vind som lufter ut. På mandag har vi fortsatt partikler fra nyttårsaftens fyrverkeri i luften. Men det er andre byer i Europa som har like dårlig luft.

Her kan du få en oversikt over luften i mange europeiske byer.

– Går det an å snakke om luftkvaliteten i en hel by, den varierer jo fra gate til gate?

– Det er vanskelig. Luftkvaliteten blir målt mange steder i byen, og ett problem kan være man tar ett resultat, fra det målpunktet hvor forholdene er dårligst, og presenterer som byens luft, sier Tarrasón.

Terje Bendiksby/SCANPIX

I midtskiktet

Akkurat nå er forholdene spesielle i Oslo, men så spesielle kan de være flere ganger i løpet av en vinter. Og det hjelper lite at de kan være enda verre andre steder.

– Akkurat nå er forholdene dårlig, men generelt vil jeg ikke si at Oslo-luften er ille. Vi ligger ikke på bunnen sammenlignet med andre europeiske byer, men vi er heller ikke på toppen.Vi ligger vel et sted midt i feltet, sier Tarrasón.

Dårlig luft mange steder

NTB skriver at luftkvaliteten i flere byer på Sør- og Østlandet mandag var på et helsefarlig nivå. NILUs målestasjoner viser at luftkvaliteten var på rødt nivå i Oslo, Drammen, Fredrikstad og Grenland.

Det betyr at helserisikoen vurderes som betydelig. Barn med luftveislidelser som astma, og voksne med alvorlige hjerte, kar- eller luftveislidelser bør redusere utendørsaktivitet og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene.

Hovedkildene til forurensning i norske byer er utslipp fra transport og vedfyring.