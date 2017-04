Elleve fylker er inkludert i OBS-varselet, som innebærer at det tirsdag og tidlig onsdag ventes vanskelige kjøreforhold i store deler av fjellet i Sør-Norge.

Varselet gjelder Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Oppland, Hedmark, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.

Fra tirsdag ettermiddag ventes vestlig sterk kuling utsatte steder, ifølge Yr.

Været stopper ikke alle: Her er du garantert snø i påsken

Været vil roe seg til den store påskeutfarten

Statsmetorolog Eldbjørg Moxnes bekrefter at kolonnekjøring og stengte veier kan bli konsekvensene av den kraftige vinden og snøfallet. Men hun mener at det verste uværet vil være over allerede onsdag ettermiddag.

– Det blir ruskete forhold i fjellovergangene, med mye nedbør, og opp mot liten storm på utsatte steder. Det vil vare til litt ut på dagen onsdag, og etter det blir det bedre forhold, sier Moxnes.

– Heldigvis unngår vi at det verste været sammenfaller med den store påskeutfarten.

Hun forteller at OBS-varselet først og fremst gjelder for de som skal over fjellet. Hvis man bare skal til Hemsedal eller Lillehammer, går det fint, ifølge statsmetorologen.

Øhman Rolf / Hansen Trond Bruce

Blir ikke knallvær i byen heller

Dersom været i fjellovergangene gjør det mer fristende å holde seg i byen denne påsken, slipper man sannsynligvis snø og sludd. Men Oslo kommer ikke til å bade i påskesol, heller.

– Det blir ikke noe knallvær i Oslo denne påsken, i hvert fall ikke den første helgen, forteller Moxnes.

Statsmetorologens prognoser viser periodevis overskyet himmel til helgen. Temperaturen vil stige opp til rundt 10 grader på dagtid, til ned mot 0 om nettene. Mer av det samme i Oslo, med andre ord.

Men Moxnes utelukker ikke helt utepils og turvær i hovedstaden.

– Det blir nok muligheter for sol av og til, hevder statsmeteorologen.

I det minste kan de som skal jobbe i påsken trøste seg med at de ikke går glipp av alt for mye finvær.