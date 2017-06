– Så vidt meg bekjent, er det den dyreste leiligheten Obos har solgt.

Sist uke skrev A-magasinet om Obos, som har gått fra å bygge billige boliger for folk flest, til å bygge luksusleiligheter og tjene milliarder.

Tirsdag var salgsstart for Oksenøya 2. Toppleiligheten i bygg C lå ute med en fastpris på 27 millioner kroner. Nå er den solgt.

– Så vidt meg bekjent, er det den dyreste leiligheten Obos har solgt, sier administrerende direktør i Obos Fornebu, Anders Gregersen.

Han vet ikke hvor lang ansiennitet kjøperen har, men forteller at de som har kjøpt andre leiligheter i prosjektet har ansiennitet helt tilbake til 40-tallet.

Drøyt 123.000 pr. kvadratmeter

Den ferske eieren av leiligheten får 219 kvadratmeter å boltre seg på, i fire rom. Med på kjøpet fulgte en 61 kvadratmeter takterrasse og 17 kvadratmeter balkong.

– Hvorfor én så stor leilighet? Kunne ikke flere bodd der om dere bygget flere små?

– I dette prosjektet er det leiligheter fra 27 kvadratmeter til 219 kvadratmeter. Det vi ønsker er å tilby et bredt spekter av boliger til våre medlemmer. Det er Obos-medlemmer som kjøper dette, sier Gregersen.

– Vi tror at et mangfold og variasjon av boligstørrelser og folk på Fornebu er positivt for det fremtidige miljøet.

OBOS/Illustrasjonsbilde

Kan bli flere luksusleiligheter fra Obos

Obos bygger ikke mange leiligheter på over 200 kvadratmeter, ifølge Gregersen. Tidligere har Obos solgt leiligheter i Bærum for 25 og 26 millioner kroner. I et prosjekt på Storøya på Fornebu ble en toppleilighet solgt for 21 millioner kroner.

Det er fremdeles drøyt to år igjen til leilighetene står ferdige.

– Vi vet ikke hvor mange som er i markedet for slike leiligheter, men vi prøver å lage et produkt som tilpasser seg kundene. Hvis vi vet at det er mange som ønsker slike leiligheter, vil vi bygge flere av dem også, sier Gregersen.

Obos-prisene falt i Oslo i mai

Kvadratmeterprisen på Obos-boliger i Oslo falt i mai. Den er 0,9 prosent lavere enn i april, men fremdeles 16,3 prosent høyere enn mai 2016, skriver Obos i en pressemelding.

– Bruktboligmarkedet er i ferd med å normaliseres. Dette er godt nytt for boligkjøpere og boligeiere, skriver Obos-sjef Daniel Kjørberg Siraj i pressemeldingen.

Han mener videre behovet for nye boliger i Oslo fremdeles er stort, og at selskapet forventer fortsatt prisvekst i årene som kommer.

– For å unngå at vi igjen får ville tilstander i boligmarkedet, må myndighetene sørge for en jevn regulering av nye boligområder, slik at der mulig å fortsette å holde en jevnt høy boligproduksjon, skriver Siraj.