Økernhjemmet er byrådets solskinnshistorie fra Oslos eldreomsorg

Økernhjemmet er plassert innimellom to hager og en park.

I hagene bor det fire kaniner, og en huskatt som kommer og går som den vil. Friluft og miljø er viktige faktorer for trivsel og helse på hjemmet.

– Siden 2014 har medisinforbruket vårt gått ned 37 prosent. Miljøterapi er førstehåndspreparatet vårt, sier fungerende institusjonsleder Åshild Skårland.

Fakta: Dette er saken: Manglerudhjemmet har fått mye skryt i mediene for sine gode tilbud for eldre. De har blant annet fått ros for sin nye fotballpub, spa-avdeling og restaurant.

Videoen har nå 4,9 millioner visninger.

Dette har startet en debatt om hvorvidt privat drift er viktig for god eldreomsorg.

Etter at saken ble publisert, inviterte eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen Aftenposten til Økernhjemmet, som er drevet av Oslo kommune, for å undersøke tilbudene deres.

Alle beboerne på Økernhjemmet har ulike demensdiagnoser.

Både helse- og eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) og ledelsen ønsker å opprette egne avdelinger for de med mildere diagnoser.

– Vi tar inn alle, men vi skaper mønstre etter hvem vi får hit, sier Skårland.

Beboerne har muligheten til å melde seg inn i ulike klubber. Ifølge Skårland benytter 60 til 70 prosent av beboerne seg av slike tilbud.

I kjelleren på hjemmet er det satt opp både butikk og kafé. I overetasjen har de bar og restaurant, der det jevnlig avholdes ulike arrangementer for beboere og pårørende.

Debatten om eldreomsorg har gått denne uken. Det startet med denne reportasjen om sykehjemmet med pub, spa og restaurant startet debatten om eldreomsorgen i Oslo.

Fakta: Prosjekt Bedre hverdagsliv Prosjekt Bedre hverdagsliv er basert på modellen fra De Hogeweyk, et sykehjem for personer med demens i Nederland, og består av fire utvalgte sykehjem: Manglerudhjemmet, Sofienberg bo- og behandlingssenter, Økernhjemmet og Fagerborghjemmet. Aftenposten har besøkt to av hjemmene den siste uken: det ene (Manglerudhjemmet) drevet av det private selskapet Unicare, det andre (Økernhjemmet) av Oslo kommune.

Knut I. Gundersen (82) har besøkt Økernhjemmet hyppig den siste måneden, etter at konen hans, Bjørg (76), flyttet inn.

– Vi opplever dette som et trygt sted. Bjørg trives veldig godt, selv om hun av og til skulle ønske at hun fikk bli med hjem igjen. Det er naturlig, sier han.

For seks og et halvt år siden ble Bjørg diagnostisert med demens og alzheimers. Frem til august i år har ektemannen tatt hånd om henne.

– Til slutt møtte jeg nesten veggen. Hun fikk plass her ganske fort, og det var fantastisk. Her er hun med i en sanggruppe, hun har vært med på turer, og hun trives generelt veldig godt.

Les også: Kort tid etter at Manglerudhjemmet ble omtalt i mediene, gikk byrådssekretær Benjamin Endré Larsen hardt ut mot sykehjemmet på Twitter.

Fornøyde med kommunen

Åshild Skårland har jobbet på Økernhjemmet i ti år.

– Vi utviklet oss stort fra å være en ganske tradisjonell og skjermet avdeling for demente. Gjennom Bedre hverdagsliv (se faktaboks) har vi kommet inn i hverdagen og rutinene til beboerne.

– Hva gjør deres beboere fornøyde?

– Mye handler om personalet vårt. De er flotte mennesker som yter hundre prosent når de er på jobb. I tillegg har vi mange frivillige som hjelper til.

Fakta: Dette mener høyresiden Aftenposten har snakket med helsepolitisk talsmann og tidligere ordfører Fabian Stang (H). Han tror det er viktig å snakke om å bedre kvaliteten i eldreomsorgen uavhengig av drift. Stang kaller byrådets planer om å overta driften av Manglerudhjemmet en «politisk vendetta», og at byrådet vil avvikle tilbudet av ideologiske grunner. Høyre har tidligere argumentert for større valgfrihet og brukerstyring i eldreomsorgen.

Fakta: Dette mener byrådet Byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) mener at mye kan gjøres så bra som mulig i kommunal regi, i samarbeid med ideelle aktører, og at kommunal drift kan unngå det hun mener er ulempene knyttet til kommersiell drift: spørsmål om profitt, ujevn arbeidsgiverpolitikk og mangel på åpenhet. Mange hevder imidlertid at kommunal drift er mindre effektiv og mer byråkratisk. Dette sier Thorkildsen at byrådet ønsker å forandre på. Byrådets tenkning handler om tillitsbasert ledelse og mindre rapportering. Byrådet mener at offentlige sykehjem i Oslo nærmest er blitt et «supplement» i velferden, og at det burde være omvendt. I dag er det 20 kommunale og 28 private sykehjem.

Thorkildsen: – Jeg ønsker en mer helhetlig tenkning i kommunale sykehjem

– Det er flere grunner til at det har gått bra på Økernhjemmet. De har vært satset på gjennom ekstra midler, de har en engasjert personalgruppe og en leder som er veldig bevisst. De har satset mye på trepartssamarbeid, og involvert organisasjonene hele veien. De har også fått inspirasjon fra Nederland, og startet med en kulturendring.

– Er dette en kulturendring som du ønsker å se på flere kommunale sykehjem?

– Ja, helt klart. Jeg ønsker en mer helhetlig tenkning, som brukes i «Bedre hverdagsliv»-konseptet.

– Fellesnevneren for dette hjemmet og Manglerud at de fikk ekstra midler og at de har en bevisst ledelse som har klart å involvere medarbeiderne sine. Dette viser jo at diskusjonen om eierform egentlig er litt uinteressant når det gjelder kvaliteten, legger hun til.

– Hvis kvalitet ikke handler om drift og eierskap, hvorfor vil dere ta over driften av Manglerudhjemmet?

– Vi vil ikke ha en profittdrevet eldreomsorg, vi vil ha en arbeidsgiverpolitikk som likebehandler våre medarbeidere, og vi ønsker åpenhet, innsyn og samarbeid. Å drive velferd på veiene av fellesskapet og demokratiet skal ikke være underlagt forretningshemmeligheter.

– Hva sier du til brukerundersøkelser der sykehjem driftet av ideelle eller private organisasjoner kommer bedre ut enn de kommunale?

– Disse forskjellene er marginale. Vi må ta undersøkelsene med en klype salt, de har flere svakheter ved seg.

Fabian Stang er uenig med Thorkildsens eldrepolitikk. Mer om hans angrep på byrådets planer kan leses her.

__Sykehjemsdebatten er blant temaene i ukens podkast Aftenpodden. Last ned i Itunes/podcastspiller, eller lytt her med et klikk:

Slik raser debatten i sosiale medier

Benjamin Endré Larsen, byrådssekretær for Inga Marte Thorkildsen, gikk hardt ut mot driveren av Manglerudhjemmet på sin Twitter-konto onsdag ettermiddag.

Også bystyrepolitiker Erik Lunde (KrF) undres over kritikken.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener derimot at Høyres kommunale politikk er preget av «ideologiske skyggelapper».

Høyrepolitiker Eirik Lae Solberg er imidlertid svært fornøyd med Manglerudhjemmets styring.

