Om det nå smeller i Oslo, skal du varsles via SMS

Systemet er allerede tatt i bruk i Stavanger-området, ved Statoil Kårstø, og skal brukes under høstens sykkel-VM i Bergen.

150.000 kroner betaler Oslo kommune for et pilotprosjekt som varer frem til sommeren 2018.

Det er Beredskapsetaten eller operasjonssentralen ved Oslo politidistrikt som bestemmer når det skal trykkes på «den store knappen» og hvilke områder som skal varsles.

Tusener i sekundet

Varslingen er databasert, og systemet kan sende ut mange hundre SMS-er i sekundet.

Hver SMS som leveres til en mobiltelefon innenfor et gitt område, vil koste kommunen 1,50 kroner, så dette er ikke måten for å varsle «pent vær» eller «god jul til alle».

– Dette er en kraftig styrking av beredskapen. Her vi står på Youngstorget ser vi rett bort på Regjeringskvartalet som minner oss om hva som skjedde 22. juli. Ved en slik hendelse ville det ha vært til stor hjelp å kunne nå alle i et gitt område med en SMS, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Mistet tålmodigheten

Oslo kommune velger å ta skjeen i egen hånd i stedet for å avvente om Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) kommer opp med en eventuell nasjonal løsning.

– Systemet vil sende SMS til alle mobiltelefoner som slår inn på basestasjoner i et gitt område, uavhengig av om disse er norske eller tilhører utenlandske besøkende, sier Ann Kristin Brunborg.

Hun mener det er en stor fordel at alle varsles og ikke bare de som for eksempel har lastet ned en app.

– Tyfon bør være ut

Det er firmaet UMS (Unified Messaging Systems ASA) på Helsfyr i Oslo som har utviklet teknologien.

I Sverige, Singapore, Nederland, Hellas og Kambodsja kan 150 millioner UMS-varsles i løpet av minutter:

– SMS er et godt supplement til tyfoner og «viktig melding lytt på radio» og kan si hva som er skjedd og hva folk skal gjøre, sier salgssjef Michael Sargeant i UMS (Unified Messaging Systems ASA).

På fagspråket kalles dette lokasjonsbasert varsling.

– Vurderer veivalg

Assisterende direktør Per Kristen Brekke i DSB sier at de tidligere i år varslet Justis- og beredskapsdepartementet om at de vurderer to ulike veivalg:

– Mens noen land i Europa har valgt SMS-varsling, har USA og Nederland valgt Cell Broadcast (CB), sier Brekke.

DSBs foreløpige vurdering er at CB er bedre egnet for utsending av kritiske varsler når tidsfaktoren er viktig.

CB er i motsetning til SMS (som er et én-til-én meldingssystem) et system for masseutsending av meldinger i en egen kanal.

DSB har ennå ikke vurdert omkostninger, robusthet eller sikkerhet som er nødvendig før en eventuell anskaffelsesprosess iverksettes.

