Omfattende vedlikeholdskutt i Oslo-budsjettet bekymrer kirkefolket

– I forrige uke måtte folk fra bygg- og vedlikeholdsavdelingen i Kirkelig fellesråd løpe innom Biltema for å kjøpe lastebånd, slik at de fikk sikret ett av tårnene på Frogner kirke, sier kommunikasjonsrådgiver Finn Folke Thorp i Kirkelig fellesråd.

Det var under en av fellesrådets kontrollrunder at det ble oppdaget løse steiner på et av tårnene. I verste fall kunne steinene ha løsnet og falt ned på gaten. Hadde disse truffet forbipasserende kunne konsekvensene blitt fatale.

Finn Folke Thorp i Kirkelig fellesråd frykter flere lignende episoder, etter at byrådet i sitt budsjettforslag for 2017 foreslår å kutte i bevilgningene til rehabilitering av kirkebyggene i hovedstaden.

– Det er selvsagt bedre enn ingenting, men 20 millioner kroner er enormt lite i forhold til det dokumenterte etterslepet vi har på kirkebyggene. Det ligger på opp under én milliard kroner, sier Folke Thorp.

Det forrige byrådet bevilget i hele sin byrådsperiode 230 millioner kroner øremerket til vedlikehold, i tillegg til en samlepott på 30 millioner kroner årlig.

Reddet Paulus kirke

– Fra det forrige byrådet ble det blant annet bevilget 60 millioner kroner øremerket til vedlikehold av Pauluskirken, som nå nærmer seg sluttføring. I tillegg fikk vi 50 millioner kroner til Nordstrand kirke. De 20 millionene vi nå får fra det nye byrådet vil ikke dekke stort annet enn sikring og brannslukking, sier Folke Thorp.

Vedlikeholdsavdelingen har de siste ukene kontrollert 30 av 65 kirker, for å sikre mot mulig steinras fra tak. På Frogner kirke var situasjonen så kritisk at det ikke var mulig å forlate kirken uten å foreta umiddelbare sikringstiltak.

Kirkelig fellesråd

Finn Folke Thorp i Kirkelig fellesråd frykter at konsekvensen nå kan bli at kirker blir stengt av sikkerhetsårsaker.

– Det kan så absolutt skje. Det er flere kirker hvor vi har opplevd steinras. Derfor så vi oss nødt til å ta denne ekstra kontrollrunden for å kontrollere takene, sier han.

Kirkelig fellesråd er skuffet over at det nye byrådet så tydelig har valgt å nedprioritere kirken, til tross for at

kommunen er lovpålagt å bevilge penger til vedlikehold av kirkebygg.

- Trist å se

-Det er trist å se at disse uvurderlige kulturskattene forfaller. Byrådet i Oslo demonstrer at de ikke har noen ambisjoner for kirkene i byen, som engasjerer tusenvis av borgere hver eneste uke, sier fellesrådets leder Jørn Lemvik.

Bystyrerepresentant Erik Lunde (KrF) er ikke overrasket over at Raymond Johansen & co. kutter i overføringene til Den norske kirke i Oslo-budsjettet.

– Dette tegner et bilde av et byråd som ikke er spesielt opptatt av tro og livssyn. Budsjettet gjenspeiler også det faktum at kirken ikke ble nevnt med et ord i byrådserklæringen i fjor, sier Lunde.

Holmenkollen kapell er også en av kirkene som er sjekket i disse dager. Her sprekker skiferen på taket og faller ned. Det finnes ikke midler til ny skifer, så vedlikeholdsmannskapet bytter ut sprukken sten og monterer snøfangere.

– Jeg er egentlig mest overrasket over MDG, som er så opptatt av kulturminnevern. De synes å være helt uinteressert i det kanskje viktigste kulturminnene i Oslo, nemlig våre gamle kirkebygg, sier Lunde.

Vil ta mange år

Byråd for kultur, Rina Mariann Hansen sier til Aftenposten at Oslo kommune står foran en stor utfordring når det gjelder vedlikehold av kirkebyggene.

– Det store rehabiliteringsbehovet som er, kan ikke løses, hverken med 20 eller 30 millioner kroner. Det er et så enormt tall, så det vil ta veldig mange år å løse dette uansett. Da er selvsagt 30 millioner mer enn 20 millioner kroner, men nå er det nå en gang 20 millioner som ble forslaget, sier Hansen.