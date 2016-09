Omstridt sykehjemsbesøk hett tema i bystyret

For tre uker siden var statsminister Erna Solberg (H) på besøk på Manglerudhjemmet.

Det er vanlig at Statsministerens kontor varsler ordføreren i kommunen når statsministeren skal på besøk. Fra byrådet i Oslo stilte eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) under besøket.

I etterkant av besøket har konsernsjef Tom Tidemann i Unicare, som driver Manglerudhjemmet, sendt et brev til byrådsleder Raymond Johansen (A). Han reagerer kraftig på Thorkildsens oppførsel under besøket og det han beskriver som «konfrontasjoner».

Både Aftenposten og VG har skrevet om dette brevet der byråden får kraftig kritikk for sin oppførsel under besøket.

Hett tema i bystyret

Under bystyrets møte onsdag var Thorkildsens besøk på Manglerudhjemmet det første temaet i spørretimen.

– Kan byrådslederen forsikre at ingen byråder opptrer slik at det kan virke skremmende for barn, unge og eldre? innledet Fabian Stang (H).

– Det er vanlig praksis i Oslo kommune, også under det forrige byrådet, at når representanter fra regjeringen besøker underliggende etater så er det naturlig at byråder også er med på besøket. Jeg har svart på brevet fra Unicare. Vi ønsker god dialog med alle som leverer tjenester til kommunen, svarte byrådsleder Johansen.

– Ikke godt nok

Stang mente også at beklagelsen som byråden kom etter besøket ikke var god nok.

– Hvorfor går en av hans byråder rundt og fremstiller én av våre samarbeidspartnere som kjeltringer, lurte Stang på og henviste til Thorkildsens uttalelser om overskuddet i private velferdsaktører.

– Nå var hverken jeg eller Stang til stede under besøket. Byråden har på Facebook sagt at de ansatte ved sykehjemmet gjør en god jobb. Samtidig har vi en stor debatt i det norske samfunnet som pågår nå om de som tjener penger på å tilby velferdstjenester, svarte byråden.

Vil møte Unicare

Også Høyres Maren Malthe-Sørensen og Eirik Lae Solberg kastet seg i debatten der de kom med kritikk av byrådens besøk.

– Vi ønsker ikke å gjøre Manglerud sykehjem som en politisk arena. Jeg ønsker å invitere Unicare-direktøren til et møte om felles utfordringer, rundet Johansen debatten.