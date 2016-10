Opptrapping av streiken kan stanse lokaltogene på Østfoldbanen

Mandag formiddag varslet Norsk Lokomotivmannsforbund at de vil trappe opp streiken fra lørdag.

Det innebærer blant annet at 33 lokførere som har kontorsted i Moss vil bli tatt ut i streik. Fra før er 29 lokførere med kontorsted i Ski tatt ut i streik.

Dermed rammes Østfoldbanen hardt ved en eventuell opptrapping.

Vil stenge Østfoldbanen for lokaltog

Etter det Aftenposten erfarer vil opptrappingen i praksis innebære at NSB ikke vil kjøre lokaltog fra Moss og Ski til Oslo S. Noen avganger fra Halden til Oslo kan imidlertid bli kjørt.

Noe av grunnen til dette er at noen lokførere har som oppgave å hente ut tog for morgentrafikken. Hentes de ikke ut, vil togsett mangle i trafikken.

Rundt 20.000 mennesker reiser med Østfoldbanen daglig.

– Det er vanskelig for meg å si noe om Østfoldbanen blir stengt. Vi vet ikke hvordan dette vil slå ut. I utgangspunktet vil det ikke skje. Det kommer også helt an på hvordan uttaket vil slå ut i Oslo. Det er fortsatt lokførere på to stasjoneringssteder som kjører på Østfoldbanen, sier Grethe Thorsen, forbundssekretær i Norsk Lokomotivmannsforbund.

Lise Åserud / NTB scanpix

De to stasjoneringstedene hun snakker om er Oslo og Halden. I Halden har Norsk Lokomotivmannsforbund 27 medlemmer, mens det varierer i hvor stor grad lokførere fra Oslo kjører på Østfoldbanen.

Foreløpig har NSB håndtert streiken ved at selskapet har innstilt tog ut fra turnusen til lokførerne som er tatt ut i streik.

De setter heller ikke opp buss for tog, ettersom dette er en lovlig aksjon fra Lokomotivmannsforbundet.

NSB utelukker ikke stenging

Overfor Aftenposten utelukker ikke Håkon Myhre, pressetalsperson i NSB, at Østfoldbanen i praksis vil bli stengt for trafikk.

– Det kan se slik ut, men det vet vi ikke ennå. Planleggingen er i full gang, og vi får svar på dette i morgen formiddag, sier han.

Terje Bendiksby / NTB scanpix

Mens Lokomotivmannsforbundet sier til Aftenposten at alle deres medlemmer i Moss og Ski vil være tatt ut i streik etter opptrappingen, sier Myhre at det fortsatt er noen få lokførere som er stasjonert disse stedene, som ikke vil være i streik fra lørdag.

– Det vi ser på nå er om vi klarer å kjøre tog på strekningen og om det er noe poeng å kjøre tog, sier Myhre fra NSB.

118 tatt ut i streik

Streiken i Lokomotivmannsforbundet startet torsdag etter at meglingen mellom LO Stat og Spekter, som representerer henholdsvis Norsk Lokomotivmannsforbund og NSB, brøt sammen.

Lokomotivmannsforbundet krever å få tariffestet utdanningsnivået til lokførerne.

– Hva håper dere å oppnå med opptrappingen?

– Vi håper jo på å få komme tilbake til forhandlingsbordet, sier Thorsen.

I tillegg til uttaket i Moss vil ytterligere tre lokførere som er stasjonert i Oslo og seks lokførere som er stasjonert i Bergen tas ut i streik lørdag.

Dette innebærer at totalt 118 lokførere vil streike fra lørdag: 33 i Moss, 29 i Ski, 28 i Lillestrøm, 19 i Oslo, 7 i Bergen, 1 i Trondheim og 1 i Kristiansand.

