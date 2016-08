Oscar (4) stilte i full uniform på «Politiets dag»

Fire år gamle Oscar Lie Eide er ikledd blå uniform og ikke i tvil om hva han skal bli når han blir stor.

– Politi!

Lørdag var han én av flere tusen storøyde barn som fikk slå på blålys, prøve ut sirener og bivåne helikopter, motorsykler, hester, hunder - og se en kjeltring som så ut til å være fraktet inn fra Andeby for anledningen.

– Det var veldig morsomt å sitte på motorsykkelen, men jeg har lyst på hunder og bli hundepoliti, konstaterer Milo Skjervold (6, snart 7), etter at han fikk ruse motoren med hjelp fra betjent Christina Bonde på Kontraskjæret.

Rolf Øhman

Rolf Øhman

Fakket skurk

Dette er tredje år på rad at Oslo politidistrikt arrangerer Politiets dag. Godt hjulpet av et knallvær på tampen av sommeren - og flere andre arrangement i området - estimerer de selv at minst 25.000 store og små tok turen innom.

– I Norge er politiet en serviceorganisasjon. Vi skal gjenspeile befolkningen, og dette er en veldig hyggelig måte å gjøre det på, sier hundefører Kristian, kjent fra Viasat 4-programmet «Hundepatruljen».

Rolf Øhman

Programserien ble avsluttet med at han hentet en ny valp etter at politihunden Nestor døde. Nå er Wrang 14 måneder gammel og straks klar for eksamen.

Sammen med sine to- og firbente kolleger holdt de en oppvisning på hvordan å fakke skurker og søke fram narkotika, til stor begeistring fra de minste.

Rolf Øhman

– Det er viktig for oss å kunne profilere og markedsføre oss selv. Politi er et yrke som til tider har hatt vansker med å trekke til seg riktige folk, sier Kristian.

Men ikke alle var heeelt klare for en fremtid i blått. Emil Stachowski (10) fastholder sitt opprinnelige valg.

– Jeg skal bli arkitekt! Men det var morsomt å få se politihelikopteret på nært hold, smiler han.

Rolf Øhman