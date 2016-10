Før sommeren flyttet Oslo Havn containervirksomheten fra Ormsund til Sjursøya.

Det ble mye bråk da naboene ble informert om at NCC skulle få etablere en midlertidig asfaltfabrikk på Ormsund.

Nå vil det trolig bli importert søppel til energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud.

Søppelet skal importeres om vinteren, og mellomlagres i plasthaller på kaia.

– Dette er en type gods som kun håndteres i vintermånedene. Avfallet er innpakket og tildekket, og korttidslagres i telt før transport til Klemetsrud, skriver kommunikasjonsrådgiver Trude Thingelstad i Oslo Havn i en e-post til Aftenposten.

Blir ikke søppelimport i år

Det blir imidlertid ikke import av søppel denne vinteren, skriver Thingelstad videre.

Bakgrunnen for at Oslo Havn vil gjøre dette på Ormsund er ifølge Thingelstad at de som tar imot søppelet ikke lenger har plass på Sjursøya, og at de er blitt spurt om det finnes ledig plass et annet sted.

– Oslo Havn har vurdert at dette er en type gods som det kan være mulig å ta inn over Ormsund, under forutsetning av at en tar de nødvendige hensyn, skriver kommunikasjonsrådgiveren.

Debatten om Ormsund: – Vi kan ikke mure igjen Oslos sjøside med boliger og parker

Velforeningen reagerer på søppelimport

Øystein Larsen, styreleder for velforeningen Bekkelagets vel, er tydelig på hva de mener:

– Vi ønsker ikke søppelhåndtering her, selv om det skulle være innenfor gjeldende regulering. Det bør legges et sted hvor det ikke bor folk i nærheten, mener han.

Han viser til prosessen med asfaltverket:

– Vi har ingen garanti for at søppelet er luktfritt og at virksomheten vil være støyfri. Vi har fått et asfaltverk som vi ble lovet skulle være luktfritt og støyfritt, men det er det ikke. Det er ingen sammenheng mellom liv og lære, tordner Larsen.

Strid om hva Ormsund skal brukes til

Før sommerferien stormet det rundt Ormsund. Velforeningen på Bekkelaget satte seg på bakbeina mot etableringen av en midlertidig asfaltfabrikk på kaia.

Asfaltfabrikken ble midlertidig stoppet etter en klage fra velforeningen, men kom i gang igjen etter at Plan- og bygningsetaten hadde behandlet klagen.

Velforeningen ønsker å omregulere området fra havnedrift og heller bygge boliger, eldresenter og svømmehall langs sjøen. Dagens reguleringsplan for området ble vedtatt i 2009.

I ettertid av asfaltvedtaket til Oslo Havn, ga byrådet beskjed om at slike saker skulle godkjennes av dem før det ble fattet en endelig beslutning.

Fikk du med deg debatten om Oslos havneområder?