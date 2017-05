Oslo Høyre mener byrådet kan slippe å betale 64 millioner for Aker-tomten

I forbindelse med helsereformen i 2002 ble Oslos sykehuseiendommer overført vederlagsfritt til det statlige helseforetaket Helse Sør-Øst.

Kommunen ga bort tomt, må kjøpe den tilbake

15 år senere ønsker Oslo å bygge storbylegevakt på en del av tomten til Aker sykehus.

Staten ved Helse Sør-Øst er villig til å selge tomten – som de fikk gratis – tilbake til giveren Oslo kommune. Men de vil ha markedspris for den, en foreløpig antydning har vært 64 millioner kroner til kommunen.

Byråd Inga Marte Thorkildsen har tidligere uttalt til Osloby:

– Jeg forstår at det kan virke litt underlig at kommunen skal kjøpe en tomt fra staten som en gang ble overført fra kommunen, slik Stortinget bestemte. Men dette gjaldt for alle kommuner, og det er de faktiske realiteter som kommunen lenge har forholdt seg til.

Fant håp i arkivet

Oslo Høyre har gravd dypt i arkivet, og mener byråden tar feil. I forarbeidene til loven om helseforetak har de funnet formuleringer som de mener tilbakeviser byrådens påstand om at kommunen må betale. Der står blant annet:

«Departementet ser imidlertid ikke bort fra at det i konkrete tilfeller vil kunne være rimelig at fylkeskommunen får tilbakeført eiendommen … Eventuell tilbakeføring må vurderes konkret i det enkelte tilfellet.»

Her åpnes det for at kommunen kan få tilbake tomten den har gitt bort uten å betale.

Storbylegevakt vil avlaste Helse Sør-Øst

Og ikke nok med det. Høyre har også funnet sakspapirene til et styremøte i Oslo universitetssykehus HF 17. februar 2012 hvor temaet var storbylegevakt på Akers område:

«Plasseringen har redusert Oslo universitetssykehus’ behov for areal i storbylegevaktbygget fra tidligere planlegging ved at noen av funksjonene kan ivaretas i det tilliggende lokalsykehuset.»

– En kommunal storbylegevakt vil ta noen av Helse Sør-Øst funksjoner, og spare helseforetaket for penger. Det gjør det enda mer urimelig at Oslo skal betale for å få igjen tomten vi ga bort, mener Eirik Lae Solberg, som leder Høyres bystyregruppe. Og som lurer på om byrådet egentlig har lagt to pinner i kors for å spare byen for en tomteutgift på 64 millioner.

– Dokumentasjonen vi har funnet frem, viser at det er fullt mulig å få tomten tilbake. Hvis man vil, sier Solberg.

Høyre fremmer forslag om at Bystyret ber byrådet søke staten om å få tomten tilbakeført.

Har byrådet forsøkt å spare 64 millioner?

Vi spør byråden: Har byrådet gjort nok for å få tomten tilbake gratis og dermed spare 64 millioner?

– Vår hovedprioritet er å få etablert en ny storbylegevakt og nytt lokalsykehus på Aker så raskt som mulig. Det må vi gjøre uansett. Forhandlinger om pris og prinsipper rundt tomtekjøpet er ikke startet, skriver byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) i et svar til Osloby.

– Mener dere Oslo bør få tomten gratis?

– Det var Stortinget som bestemte at sykehuseiendommene skulle overtas av staten. I mellomtiden har staten delegert helseoppgaver tilbake til kommunene. Dersom staten mener at det kan være rimelig å tilbakeføre eiendom, synes vi selvsagt at det er positivt. Vi mener dette er et spørsmål nasjonale myndigheter må ta stilling til, og ikke noe som kan avklares mellom Oslo kommune og Oslo universitetssykehus (OUS).

– Selv om det isolert ser pussig ut å betale for noe man har gitt bort, kan det i et større bilde være fornuftig å betale denne gangen?

– Muligheten for at OUS skal kjøpe tomter av kommunen, er noe som inngår i Aker-prosjektene. Det er ikke gitt om Oslo kommune vil gå i pluss eller minus på de eiendomsskiftene vi forhandler om. For oss er det avgjørende at prinsippavklaringer som uansett må involvere statlige myndigheter, ikke ødelegger fremdriften i arbeidet med den nye legevakten og sykehuset, skriver Thorkildsen.

Sak i Stortinget

I Stortinget vil SVs Olivia Salles nå spørre hva helseminister Bent Høie (H) mener om saken.

– Vi er spente på om Høyre i Norge er enig med Høyre i Oslo, sier Salles.