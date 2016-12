Det er altså totalforbud mot alle typer privat fyrverkeri innenfor veiringen som går fra Skøyen til Lodalen, også kalt Kirkeveiringen, samt i trehusbebyggelsen på Kampen og Vålerenga. Raketter med styrepinne er forbudt overalt. For øvrig er det kun voksne over 18 år som har lov til å sende opp raketter.

Oslo politidistrikt opplyser at politiet kan beslaglegge utstyr og bøtelegge personer som ikke overholder forbudet.

Normal reaksjon for oppskyting av fyrverkerirakett med styrepinne er bot på minimum 7 000 kroner.

Fyrverkeri oppleves best på avstand

Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Det offisielle fyrverkeriet i Oslo skytes opp fra to steder nyttårsaften: Fra en flåte i havnebassenget ved Oslo rådhus og fra Furuset idrettspark. Fyrverkeriet starter ved midnatt og varer i ca. 10 minutter.

Bymiljøetaten i Oslo kommune koordinerer fyrverkeriene ved hjelp av Unique Pyrotechnic, og oppfordrer publikum til ikke å møte opp noen av stedene, men se fyrverkeriet på avstand. – Rådhusplassen er ikke et egnet sted for barn under oppskytingen. Av erfaring blir det trengsel, mye støy og mange alkoholpåvirkede personer her i tiden før og under oppskytingen, skriver etaten i en pressemelding.

– Større brannfare uten snø

Kolstad, Tom

– Er det større brannfare hvis det ikke er snø på bakken nyttårsaften?

– Ja. Selv om det er endel frost, er det mye tørrere nå i romjulen enn det har vært. Man skal absolutt være oppmerksom på busker og trær i nærheten, sier Bo Elvseth i forebyggende avdeling ved Oslo brann- og redningsetat.

– Er vi blitt flinkere til å bruke fyrverkeri riktig?

– Det er iallfall blitt langt mindre skader etter at vi fikk forbud både mot pinneraketter og mot all oppfyring innenfor Ring 2 – og på Kampen og Vålerenga. Vi har hatt få, eller ingen, brannutrykninger i forbindelse med fyrverkeri, sier Elvseth.

– Bruk beskyttelsesbriller!

/ NTB scanpix

Forhandlere må søke etaten om å få selge fyrverkeri. – Vi kontrollerer salgsstedene, og det går stort sett bra, sier han.

– Hva er dine råd til privatpersoner som vil sende opp raketter?

– Bruk sunn fornuft! Bruk briller og gjerne annet verneutstyr, les bruksanvisningen og følg instruksjoner på pakken. Det er viktig å holde avstand til hus og personer som anvist, sier Bo Elvseth.

Beskyttelsesbriller fås eller selges hos forhandlere ved kjøp av fyrverkeri.

Ca. 50 personskader hvert år

Også Norsk brannvernforening registrerer på sin hjemmeside at antall personskader knyttet til fyrverkeri er kraftig redusert etter at forbudet mot pinneraketter ble innført i 2008 – og etter at myndighetene i 2010 innførte krav om kurs og sertifisering av forhandlere og profesjonelle pyroteknikere. Likevel fører uvettig bruk av fyrverkeri til omkring 50 personskader landet rundt i forbindelse med nyttårsfeiring hvert år.

Brannvernforeningens råd om bruk av fyrverkeri finner du her: www.brannvernforeningen.no/Brannvern-i-hjem-og-fritid/Jul-og-nyttar/Trygg-bruk-av-fyrverkeri