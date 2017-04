Oslo S ble evakuert etter brann i Østbanehallen

Politiet tvitret om brannen klokken 15.28. Det ble først meldt at det brant i en søppelsjakt, men det viste seg at brannen var i et lager i bygningen. Det ble besluttet å evakuere området for reisende samt besøkende i Østbanehallen inntil videre.

Klokken 15.40 opplyste politiet at brannen var slukket, men evakueringen ble opprettholdt på grunn av mye røyk i området. Flere personer skal ha fått i seg røyk.

Oslo S ble stengt for passasjerer, men personundergangene kunne benyttes slik at togene kunne kjøre i rute.

Litt før klokken 15.50 opplyste politiet at alle evakuerte kunne slippes inn igjen.

Berit Roald / NTB scanpix