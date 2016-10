Oslo bussterminal er blitt kåret til byens nest styggeste bygg. Nå skal den bli lekker.

Det er omfattende planer som Akershus fylkeskommune nå har fått utarbeidet for Norges tredje største knutepunkt. Neste år er det 30 år siden Bussterminalen i underetasjen av Galleri Oslo på Vaterland sto ferdig.

I dag passerer det over 50 000 reisende gjennom bygget, som i en kåring i Aftenposten i 2008 ble kåret til byens nest styggeste bygg.

– Vi ønsker å oppgradere og modernisere bussterminalen, slik at vi får høyere brukertilfredshet, både for pendlere og for langdistansereisende. Samtidig er vi opptatt av å få gjort bygget både funksjonelt og tidsriktig, sier Jafar Altememy, administrerende direktør i Akershus Kollektiv Terminaler FKF.

Selv om brorparten av ombyggingen vil skje i og rundt bussterminalen, vil det også omfatte utskjelte Galleri Oslo. De 60 millionene som skal brukes skal tas fra opparbeidet kapital hos Akershus Kollektiv Terminaler.

Slik blir fremtidens Akershus

– Det er en helhetlig plan som omfatter hele området rundt Galleri Oslo. Først og fremst ønsker vi å koble bussterminalen med de øvrige kollektivknutepunktene, som Oslo S, T-banen og trikken, og ikke minst resten av byen. I dag står bussterminalen litt for seg selv, og det er heller ikke et spesielt trivelig område, sier Altememy.

Fylkeskommunale Akershus Kollektiv Terminaler jobber nå tett med både Oslo kommune og Galleri Oslo for å se hele området under ett.

Fakta: Oslo Bussterminal Hovedterminal for regionbussrutene mellom Oslo og Akershus. Er i tillegg terminal for langrutebusser med endeholdeplass Oslo. Terminalen ble opprinnelig dimensjonert for 450 daglige avganger. I dag har terminalen rundt 1200 bussavganger daglig. Det har lenge vært diskutert å flytte terminalen. Ett av forslagene har vært å bygge lokk over Oslo S, med bussterminal på toppen.

– Vi kan ikke endret busstasjonen innvendig, hvis vi ikke samtidig ser på de utvendige arealene, inkludert Galleri Oslo, sier Jeff Forbes, urban designer i arkitektkontoret Tegn 3, som har laget planskissen nye Oslo International Busterminal. Tegn 3 har tilbrakt mye tid på den nåværende terminalen for å avdekke hva som fungerer og hva som ikke fungerer.

Arve Henriksen

– Her er det et stort potensial, som er blitt dårlig utnyttet, sier arkitekt

Esbjörn Kjell hos Tegn 3. Samme firma har forøvrig vært med å utarbeide rom- og funksjonsprogrammet for nytt regjeringskvartal i Oslo.

– Bussterminalen fremstår i dag som veldig lukket og gjemt, den ligger der nesten som i et ingenmannsland. Vi må derfor gjøre den mer tilgjengelig og imøtekommende. Mange opplever i dag ubehag, forvirring og stress når de kommer til terminalen, sier arkitekt og byplanlegger Jeff Forbes i Tegn 3. Han var blant annet involvert i byplangrepene som ble gjort i forbindelse med OL i London i 2012.

Arkitektene ønsker å forme Bussterminalen og Galleri Oslo etter modell fra flyplassterminaler, hvor de reisende møter ulike tjenester på ulike steder alt etter behov. I dag fremstår bussterminalen som litt kaotisk, hvor pendlere og langtidsreisende nærmest stanger i hverandre.

– For mange reisende er Bussterminalen deres første møte med Norge. Disse oppsøker gjerne billettlukene for å få informasjon om veien til Operaen eller andre turistdestinasjoner. Samtidig står pendlerne foran de samme skrankene, med helt andre behov. For de ansatte oppleves dette som veldig stressende, sier Forbes.

Kommer du fra Vaterlandsiden eller fra Schweigaards gate er det i dag ingen ting som tyder på at du nærmer deg Oslo Bussterminal. Derfor vil arkitektene utvikle egne publikumsområder på hver av disse sidene, med tjenester og møteplasser som leder de reisende på en enkel måte inn til terminalen. Det samme ønsker de å gjøre ved inngangspartiet mellom Oslo S, Hotell Plaza og Galleri Oslo.

– I dag er det et herlig kaos når du ankommer selve terminalen. Her skal de reisende forholde seg til 14 ulike tjenestetilbud på 140 kvadratmeter, mens de beveger seg gjennom en veldig trang passasje. I stedet for at alt skal skje på ett sted, ønsker vi derfor å dele terminalen opp i flere ulike situasjoner, også utenfor selve stasjonen, sier Forbes.

Arkitektene og Akershus Kollektiv Terminaler er også i dialog med Galleri Oslo og andre aktører for å se muligheten for å lage en nytt publikumsareal ved gangbroen mellom Oslo S og Galleri Oslo, og på området mellom Oslo Spektrum og hotellet.

– Målet er å kunne flytte noen publikumstjenester ut i Galleri Oslo for å møte besøkere på en ny måte. Bussterminalen har to ulike brukergrupper. Pendlerne trenger ikke å ha brytekamp med turistene som skal kjøpe billetter eller vil vite hvor Operaen ligger. Det kan vi løse ved å fordele tjenestene, sier Esbjörn Kjell.

Innvending skal terminalen åpnes opp, både i form av større vrimlearealer, mer dagslys, tydeligere skilting og et sinnrikt fargekodesystem som skal gjøre det lett å finne frem til sine gater.

– Ved å innføre farger tror jeg det vil bli enklere å orientere seg i bygget og at folk vil forbinde Bussterminalen med noe positivt og lekent. I dag er egentlig bare grått og trist der nede, sier Kjell.

Oslopolitikerne har i mange år diskutert muligheten for å flytte bussterminalen.

– Denne vil uansett ikke stå ferdig før om 10–15 år, derfor ønsker vi å komme i gang med en midlertidig transformasjon av Oslo Bussterminal snarest mulig, sier landskapsarkitekt Kristin Spradbrow Treloar.