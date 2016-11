Oslo-byrådet fikk budsjettstøtte fra Rødt for 105 millioner

– Ja, vi har fått på plass en avtale med Rødt om at de støtter helheten i budsjettet. Dermed har vi flertall i bystyret, sier Aps gruppeleder, Frode Jacobsen. I byrådet sitter Ap, SV og De Grønne.

Byrådet i Oslo mangler to stemmer på å ha flertall i bystyret. Når budsjettet skal vedtas, bidrar Rødt med sine tre. Dermed er det flertall for årets Oslo-budsjett.

105 millioner. Av 64.000 millioner

Alle avtaler har en pris. Hva har byrådspartiene måttet gi Rødt for å få budsjettfred og en rolig adventstid?

– Vi har fått 50 millioner ekstra til tiltak for folk som bor i kommunale boliger. For det forrige byrådet var beboerne, som er blant Oslos fattigste, bare en melkeku. Nå skal vi bedre bomiljøet, sier Bjørnar Moxnes i Rødt.

Han fortsetter med at de har fått 14 millioner til et toårsprosjekt med rehabiliteringstiltak på rusfeltet, sikret at det for første gang på 18 år ikke kuttes i bydelenes økonomi og at de «har fått stoppet Høyres skjulte skolekutt; nå skal skolene få like stor støtte for hver eneste nye elev og slippe å redusere lærertettheten», i tillegg til en lang rekke mindre poster.

Hvis du ikke helt husker hvordan det er, så har du hovedpunktene i budsjettforslaget her.

Lønnsomt å stå utenfor?

Til gjengjeld må Rødt stemme for byrådets budsjettforslag. Kunne de ikke like gjerne vært medlem av byrådet, ikke bare et støtteparti?

– Nei, denne listen er et eksempel på at vi får til mer ved å stå utenfor byrådet enn ved å være en del av det. Og vi ville aldri fått gjennomslag for å stanse nye kommersielle barnehager hvis vi hadde vært en del av byrådet, sier Moxnes.

– Det er en virkelighetsoppfatning jeg ikke deler. Jeg tror det er mer å hente på å være med, sier Sunniva Holmås Eidsvoll, som leder SVs lille bystyregruppe.

– Alt det Rødt har fått, koster 105 millioner. Vi som er innenfor, har vært med på å disponere et budsjett som totalt er på 67 milliarder.

Øker gjeldsbyrden

Hva har vært verst for byrådspartiene å svelge?

– Ingen av enkeltpunktene har vært vanskelige, det er gode saker, sier MDGs gruppeleder, Harald Nissen.

– Problemet har vært helheten. For å dekke opp utgiftene, må vi øke kommunens låneopptak ytterligere. Det betyr at handlefriheten blir enda mindre i tider som vi vet vil blir tøffere. Men vi mener dette er på rett side av smertegrensen, sier Jacobsen.

– Måtte dere egentlig gi noe som helst til Rødt?

– Vi kunne alternativt vi kjørt slalåm gjennom behandlingen og hentet støtte forskjellige steder til de forskjellige postene. Det hadde sannsynligvis gått greit. Men nå har vi sikret oss forutsigbarhet og en ryddigere prosess, sier Nissen.

– Jeg tror det er viktig for velgernes tillit til oss at vi klarer å bli enige, sier Eidsvoll.

– Se bare hvordan de holder på på Stortinget …

Budsjettet skal vedtas i bystyret 7. desember