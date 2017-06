Oslo får internasjonal sykkelpris

– De siste årene har jeg sett stadig flere kvinner som sykler, i kjole og med kurv på sykkelen, sier Bea ten Tusscher.

Etter fire år som nederlandsk ambassadør i Norge har hun klare meninger om Oslos sykkelkultur. Hun gleder seg over forandringene, selv om det er langt igjen før Oslo kan sammenliknes med nederlandske storbyer.

På vei gjennom byen for å møte ambassadøren og Oslo-ordfører Marianne Borgen, kan en syklende journalist lure på hvordan i all verden noen klarer å snakke pent om Oslos sykkelkultur. I Grønlandsleiret står bilene i sykkelfeltet og drosjer svinger til høyre uten å blinke.

Men torsdag skal Marianne Borgen motta en internasjonal pris for byens sykkelpolitikk. «Leadership Award for Cycling Promotion», heter prisen. Den deles ut på konferansen Velo-City. Oslo får sykkelprisen knappe to uker etter at byen ble kåret til «Europas miljøhovedstad».

Fakta: Om sykkelprisen: Leadership Award for Cycling Promotion utdeles hvert år av den danske sykkelambassade. Prisen utdeles på bakgrunn av følgende kriterier: - person eller organisasjon som arbeider med å fremme sykling - gjort noe ekstraordinært for å fremme sykkelagendaen i by, land eller region - har visjonært politisk mot, innovative ideer og evner å få iverksatt tiltak og få folk til å arbeide sammen Tidligere vinnere: 2009: Mike Bloomberg, Borgermester i New York City 2010: Roelof Wittink, Nederlandske sykkelambassade 2011: Lake Sagaris, Ciudad Viva 2012: Randy Neufeld, SRAM Cycling Fund 2013: Hep Monatzeder, Byråd for miljø og samferdsel i München 2014: Tony Lo, Giant 2015: Christophe Najdovski, Byråd for samferdsel i Paris 2016: Philippe Crist, International Transport Forum, OECD Kile: Oslo kommunes sykkelprosjekt

Harde prioriteringer og tøffe valg

Etter å ha unngått å sette sykkelhjulet i Storgatas trikkeskinner, blitt tutet på av en varebil og nesten truffet en fotgjenger som gikk midt i Torgata, er det naturlig å spørre ordføreren:

– Tror du at Oslo får prisen for det som er gjort, eller for det dere sier at dere vil gjøre?

– Det er nok begge deler. For første gang går prisen til en hel by, i stedet for til enkeltpersoner. Vi har allerede gjort klare valg, der sykkel og fotgjengere prioriteres fremfor biler. Så har vi klare planer om hvordan veien går videre, svarer hun.

– For eksempel viser vi vilje til å prioritere, og ta omstridte avgjørelser, når vi fjerner parkeringsplasser. Det er et politisk valg, og vi ser at det virker, flere sykler.

Da det rødgrønne byrådet tiltrådte med løfter om å kaste bilene ut av sentrum, vakte det internasjonal oppmerksomhet. To dager før Oslo tildeles sykkelprisen, skriver britiske The Guardian om problemene byrådet møtte, og at det er vanskelig nok å fjerne parkeringsplasser på Frogner.

– Gatene her i byen er så trange at det må prioriteres. Når vi begrenser parkeringen blir det bedre for både fotgjengere og syklister, sier Borgen.

Gunnar Kagge

Damer med kurv og høye hæler

Ordføreren takker ambassadør ten Tusscher for alle innspill om hvordan Oslo kan bli en bedre sykkelby. Ambassadøren selv vil ikke innrømme at hun har drevet noe slags samferdselspolitikk, eller aktiv lobbyvirksomhet.

– Men jeg har snakket med ordførerne i Bergen, Trondheim og Tromsø også. Det dere nordmenn er så flinke til, er å lytte og lære fra andre som har mer erfaring.

Uten å ta æren for noe som helst, gleder hun seg over synlige forandringer i gatebildet.

– Flere sykler, ikke minst kvinner. Skal sykkelen bli et alternativ til bilen, må det også være plass for oss som sykler med kurv på styret, sier ambassadøren som har markert seg i diplomatiske kretser når hun kommer syklende i høyhælte sko.

På spørsmål om hvordan hun opplever sykkelkulturen i Oslo, svarer hun:

– Dere er mer uansvarlige, jeg tror det har å gjøre med at syklister fortsatt ikke blir tatt helt på alvor. Her får man sykle på fortauet, i Nederland er det strengt forbudt. Syklister stanser jo ikke en gang på rødt lys, klager hun.

– Nå ja, noen av oss gjør det, skyter byens ordfører inn.

– Når dere satser på veier og infrastruktur, må dere også tenke på holdningene, fortsetter ambassadøren.

Veier til bedre holdninger

Marianne Borgen mener at det byrådet har satt igang når det gjelder infrastruktur, også vil påvirke trafikkulturen.

Når det tilrettelegges for syklister og fotgjengere, håper hun at alle trafikkgrupper lærer å tilpasse seg en ny hverdag.

– Det vi gjør er egentlig en kjempekampanje for å forandre holdninger, sier hun.

De to syklende kvinnene tråkker gjennom Torggata, et av byens sykkelpolitiske prestisjeprosjekter.

– Her er det lært mye fra Nederland, sier Borgen.

– Ja, men dere må også lære å skille fotgjengere og syklister. Her går jo folk til stadighet midt i veien, sier ten Tusscher.