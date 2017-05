I 2015 var Finnmark, med 75.000 innbyggere, det eneste fylket som fikk færre spillemiddel-millioner enn Oslo.

I forhold til folketallet lå Oslo soleklart på bunnen når det gjaldt statlig støtte til bygging av idrettsanlegg. Dette var fordi kommunen hadde lite å få støtte til. Det ble bygget få anlegg i hovedstaden.

Fakta: Spillemidler Betegnelse for overskuddet til Norsk Tipping. For 2016 ble det på fem milliarder kroner som fordeles i år.

6,4 prosent går til helse- og rehabiliteringsformål.

Resten fordeles med 64 prosent til idrett, 18 prosent til kulturformål og 18 prosent til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner.

Idretten får ganske nøyaktig 2,6 milliarder. 1320 millioner går til idrettsanlegg i fylkene.

Fra 18 til 100 millioner

I 2017 er situasjonen snudd fullstendig på hodet. I år får Oslo fire ganger så mange millioner i spillemidler som Finnmark. Hovedstaden har klatret fra en forsmedelig nest siste plass på fylkesrankingen og opp til 4. plass. Overføringen har økt fra 18 til hundre millioner på fire år.

– Er det ikke kult! jubler byråd Rina Mariann Hansen (Ap).

– I mange grener ville man vært godt fornøyd med en slik fremgang!

Generalsekretær i Oslo idrettskrets, Magne Brekke, er helt enig:

– Dette er en klar gladsak. Spillemidler er en toppfinansiering som du ikke får uten å bygge, så disse tallene er et uttrykk for at byggingen av idrettsanlegg i Oslo har skutt fart, til glede for byens barn og unge. Kommunen har fått opp farten.

Til barn og unge

– Midlene går ikke til rådyre prestisjeanlegg for en liten elite?

– Nei. Det er grenser for hva ett anlegg kan få. Dette går til anlegg for barn og unge i byen. Bygging er basert på reelle behov, og ikke på dem som skriker høyest.

– Er dette byrådets fortjeneste?

– Ja, men utviklingen begynte å snu før siste valg. Det skjedde under arbeidet med behovsplanen som ble vedtatt i fjor høst. Da innså politikerne betydningen av idrett i byen, og satte idrettsaktivitet på linje med skole, helse og andre viktige områder, sier Brekke.

Forgjengerne vil også ha ære

Lederen av Høyres bystyregruppe, Eirik Lae Solberg, er enig i at dette er en solskinnshistorie. Han gir byrådet honnør, men mener at forgjengerne også fortjener heder:

– Vårt byråd la et godt grunnlag. Vi hadde en kraftig prioritering av idrettsanlegg de siste årene vi styrte. Vi fikk etablert Kultur- og idrettsbygg og vi fikk til et tettere samarbeid med private idrettslag. Mange prosjekter ble klargjort. Det har også hjulpet at regjeringen vred på fordelingsnøkkelen for spillemidler og at den har økt pressområdenes andel av spillemidlene.

– Jada, sier byråd Hansen. – Det er mange som har bidratt, og det er greit å ha planer. Men det er også viktig å få realisert dem, og å få satt spaden i jorden. Og det har vi fått til nå. Vi har vært opptatt av å få opp gjennomføringsfarten. I altfor mange år har vi hatt altfor mange luftige planer her i byen. Nå har vi gjort noe med det i den grad at det for første gang på ti år er venteliste for å få tildelt spillemidler i Oslo.

Tabellen under viser hva fylkene fikk tildelt til idrettsanlegg i 2013 og i år (plassering). I 2013 fikk Oslo så vidt mer spillemidler enn Finnmark. I år får hovedstaden fire ganger så mange spillemiddelmillioner som Finnmark. Oslo har klatret fra 18. plass i 2013 til 4. plass i år:

Fylke Tildeling 2013 Tildeling 2017 Akershus 66 324 000 (2) 127 738 000 (1) Hordaland 73 479 000 (1) 121 688 000 (2) Rogaland 62 034 000 (3) 120 171 000 (3) Oslo 18 833 000 (18) 100 255 000 (4) Sør-Trøndelag 53 838 000 (4) 85 031 000 (5) Buskerud 37 884 000 (8) 76 388 000 (6) Møre og Romsdal 47 034 000 (6) 72 721 000 (7) Vest-Agder 27 639 000 (15) 61 719 000 (8) Vestfold 31 344 000 (12) 61 506 000 (9) Østfold 33 301 000 (11) 58 972 000 (10) Nord-Trøndelag 41 970 000 (7) 58 497 000 (11) Nordland 52 708 000 (5) 57 730 000 (12) Oppland 35 015 000 (10) 55 722 000 (13) Sogn og Fjordane 30 178 000 (14) 53 266 000 (14) Troms 31 013 000 (13) 52 003 000 (15) Hedmark 28 626 000 (15) 50 126 000 (16) Telemark 28 385 000 (16) 42 775 000 (17) Aust-Agder 23 377 000 (17) 38 724 000 (18) Finnmark 17 403 000 (19) 25 473 000 (19)

Et blaff?

Og byråden forsikrer at det høye nivået for i år ikke er et blaff.

– Nei!

– Er svaret avgitt?

– Ja. Det er her vi ønsker å ligge. Jeg skulle gjerne vært oppe på pallen, men siden vi ikke kan gjøre noe med de andre fylkene, har vi som mål å holde det nivået vi nå er på.

– Er ikke behovet for idrettsanlegg snart dekket?

– Nei. Det er som en strikk. Så fort et anlegg står ferdig, fylles det med aktivitet. Og så blir behovet enda større fordi det blir mer aktivitet. Dessuten har vi alle de gamle anleggene som vedlikeholdes og oppgraderes. Behovet blir aldri dekket. Heldigvis.