Oslo før: Christian IV, feil kropp på feil sted

Vi ser nok på Christian IV-statuen på Stortorvet som et historisk ankerfeste. Men det var en løgnaktig statue som etter strid ble avduket 28. september 1880, og på feil sted.

28. september 1880 ble statuen av Christian IV til avduket, og datoen var ikke tilfeldig; 27. og 28. september ble lenge regnet som Christianias «nasjonaldager» etter at kongen i 1624 pekte ut sin nye by på disse datoene. Og det var på den 28. september at bystyret 250 år senere avgjorde at byen skulle bekoste en statue av Christian IV.

I tillegg til å påpeke en uforsvarlig stor utgift, mente motstanderne på venstresiden at en slik kongestatue burde være statens oppgave. Og var ikke Christiania bare en fortsettelse av middelalderbyen Oslo fra år 1050?

Hard debatt

Severin Worm-Petersen / Oslo museum

Høyresidens svarte at en slik statue ville hedre byen. Det var nemlig Christianias grunnlegger som skulle æres, ikke Norges konge på 1600-tallet.

Etter tre timers hard debatt vedtok bystyret forslaget med 36 mot ni stemmer, men motargumentene fulgte hele prosessen videre, langt inn på 1900-tallet!

Etter to konkurranserunder gikk oppdraget med å lage statuen til billedhugger Carl Ludvig Jacobsen. Han valgte en bydende kongepositur, og etter diverse forslag om hvor høyre hånd skulle gjøre av seg, kom kongens bybestemmende pekefinger på plass.

At statuen fremstilte den opprinnelig vomstore tjukkasen Christian som en velproporsjonert konge, plassert på et sted utenfor bygrensen der det i 1624 bare hadde vært en sølete vanndam, det fikk så være.

Ny strid

Alolph Tidemann / Nasjonalmuseet

Verre var med skiltet på sokkelen der det sto å lese at statuen forestilte «Christian IV, Byens grundlægger». Det skapte ny strid, for da byen skiftet navn til Oslo i 1924 ble gammel uenighet vekket til live: Var Christiania anno 1624 en ny by eller bare en fortsettelse av middelalderbyen Oslo?

Etter ti års fundering bestemte Oslo bystyre i 1934 at det kun skulle stå kongens navn på sokkelen, for så etter ytterligere 20 år å utstyre den med en liten bronseremse som tilføyde «Christianias grundlægger». Og det er vel egentlig det riktigste …?

Kilde: Christian 4. av Arne Brenna, Oslo Byes Vel 1980