Oslo før: Historien stengt på Grei Kafé

En tidlig høysommermorgen i 1838 ror den 30 år gamle datidsradikale forfatter og folkeopplyser Henrik Wergeland i morgensola over Bjørvika for å legge til ved «Sadelmagerhullet» innunder festningen.

Endelig virker hans framtid lysere. Han har jo endelig fått en fast stilling etter at Staten i ti år har nektet denne presteutdannede opprøreren noe embete.

Ja, han kan til og med nå kalle seg amanuensis ved Universitetsbiblioteket! Dessuten fikk han nylig stor anerkjennelse med sin nye og vakre samling av kjærlighetsdikt «Poesier», samtidig som han har fått leie en hytte på Grønlia under Ekebergåsen.

Dypt forelsket i kafévertdatteren

Arbeidet på Universitetsbiblioteket venter, og amanuensis Wergeland fortøyer båten.

Han tør ikke ta sjansen på å la seil og årer ligge igjen i båten, og har heldigvis fått lov til å oppbevare det i en restaurasjon rett ved mens han er på arbeid.

Kafeverten Peter Bekkevold hadde åpnet bevertningsstedet året før, da den tre etasjers bygningen var ny.

Og i tillegg til å få oppbevart båtutstyret der, synes Henrik det er ekstra frydefullt å måtte innom der morgen og kveld.

Han har nemlig blitt dypt og inderlig forelsket i den elleve år yngre kafevertdatteren Amalie Sofie. Og resten er kjærlighetshistorie.

I dag heter Peter Bekkevolds gamle serveringssted «Grei kafé», et navn den fikk da Mohammed Aslam startet opp igjen for 40 år siden.

Har Wergelands åre på veggen

Det at broren hans i noen år hadde drevet «Hyggelig kafé», inspirerte den nye driveren i Skippergata 10 til å la bevertningsstedet bli hetende «Grei».

Og der ligger fortsatt det lille treetasjes huset fra 1837, nå inneklemt mellom de atskillig nyere og høyere bygningene.

Kafeen har i alle år vært et pustehull for dem i strøket som måtte trenge noe slikt, samtidig som både bygning og kafé forteller historie.

For i tillegg til å ha Wergelands åre på veggen som sannhetsbevis for et viktig kjærlighetsmøte, er Kafé Grei Oslos i dag eldste serveringssted, samtidig som gården står på byantikvarens gule liste som bevaringsverdig.

