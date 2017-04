Oslo før: I tilfelle krig – slik skulle byen forsvares

Går vi cirka 2000 år bakover i tid, havner vi i en jernaldertid der store gårder med langhus lå sentralt i de beste jordbruksstrøkene, gjerne også nær rike skoger og fiskevann.

Det var mange som gjerne ville overta slike gode bosteder og datidens sentralt plasserte store steinborger vitner om urolige tider der fastboende folk var forberedt på å måtte forsvare seg og sitt.

Leif Gjerland

35 rester etter «bygdeborger»

Slike «bygdeborger» ble ofte lagt innunder en bratt knause som ga en god ryggdekning, slik at det bare var nødvendig med én mur på fremsiden der en inntrenger måtte komme.

En stor vegg av kjempesteiner som det en gang må ha vært et blodslit å få samlet sammen, gjorde bygdeborgen trygg og utilgjengelig, samtidig som den ene inngangen gjorde det enkelt å kaste og skyte mot truende inntrengere.

De fleste slike bygdeborger lå høyt, slik at de hadde god utsikt. Og mens noen ble plassert avsides som rene rømningsanlegg, lå andre ved datidens veier og ga tidlig god oversikt over hvem som kom.

I dagens Stor-Oslo er det funnet rester etter rundt 35 slike bygdeborger, gjerne i nærheten av gamle veier.

Mens de i datidens bondesamfunn lå sentralt, opplever vi bymennesker dem i dag som relativt avsides. Derfor har mange av dem blitt liggende glemt og nedgrodd, som for eksempel på østsiden av Maridalsvannet, på Fosskollen utenfor Drammen, på Djupdalsåsen i Vestmarka og i Ekebergskrenten nedenfor Brannfjell.

Carl Martin Nordby

Middelalderens borganlegg

I middelalderen ble Norge styrt av personlig regjerende konger, noe som blant annet kan avleses i at spillet er over når kongen blir felt i datidens spill som sjakk og kubb. Kongen måtte følgelig sikre seg ved å bygge opp en stor borg.

Siden middelalderens angripere beskjøt kongens borg med stadig mer treffsikre og langtrekkende katapulter, måtte borgmurene bygges utrolig høye, tykke og utilgjengelige.

I tillegg til å ha en kongeborg tidlig etter at den ble til rundt år 1000, fikk middelalderbyen Oslo også en biskopborg. Ingen av dem var imidlertid ideelle; en borg måtte helst ligge slik at den kunne forsvares på alle sider.

Etter flere angrep opp gjennom middelalderen, ble det klart at kongens borg lå for åpent til.

Så da Håkon Magnusson ble hertug av det store Oslo-syssel, startet han arbeidet med å få reist en ny kongeborg på den andre siden av Bjørvika. Den sto i 1299 såpass ferdigbygget at det ble opprettet et trygt «statsarkiv» der.

Den nye borgen lå bortimot perfekt til på den høye Akersryggen, med sjøen mot vest og sør og en bratt skrent ned mot Bjørvika i øst. Der var det dessuten myrlendt og følgelig en side det var vanskelig å komme raskt og usett inn fra. Beliggenheten og et finurlig inngangssystem var sterkt medvirkende til at Akershus-borgen aldri ble hærtatt, selv om den ble beleiret mange ganger.

I motsetning til de noe eldre borgene inne i selve middelalderbyen Oslo, ble Akershus festning stående. Men det er selvsagt viktig å få med seg at det store anlegget egentlig er to generasjoners forsvar med middelalderens borg liggende ytterst mot fjorden.

Leif Gjerland

Renessansens festning

Samtidig som den nye borgen på Akersneset var godt påbegynt rundt år 1300, hadde krutt og kanoner begynt å få innpass i Europa. Det stadig mer effektive «ildvåpenet» ga behov for høyere og sterkere murer, hvorfra kanoner som skulle skyte i mange retninger.

I tillegg fikk murene nå fremskutte spisser som skulle gjøre det umulig å klatre opp de steile murveggene med stiger; eventuelle fiendtlige soldater skulle kunne beskytes uansett hvilken side de kom fra.

Alt dette gjorde kongeborgen ytterst på Akersneset til et umoderne forsvarsanlegg; riktignok aldri erobret, men stadig svakere etter angrep, brann og forfall. Derfor var festningen for lengst i ferd med å bli modernisert og tilpasset ny krigsteknologi da Christian IV i 1624 kommanderte opprettet en ny og tryggere by innunder festningens murer.

Han fikk hentet inn nederlandske militæreksperter og sørget først og fremst for en ytre befestning av Hovedtangen, slik at festningen ble enda mer egnet til å motstå mulige angrep. Christiania by fikk dessuten en ni meter høy forsvarsvoll med vollgrav rundt seg.

Men i løpet av de påfølgende hundreårene ble også den nye forsvarsteknikken avleggs, og festningen til slutt nedlagt som aktivt forsvarsverk i 1815.

Riktignok fikk den tilbake sin status som festning i årene 1836–1856, men så var det slutt; området som lå nærmest inntil festningen kunne endelig også fullt ut bebygges og brukes til byens sivile formål.

Tilbake står en kjent turistattraksjon som et meget godt bevart historieminne, i tillegg til at gatenavnene «Øvre Vollgate» og «Nedre Vollgate» forteller om ni meter høye voller rundt den en gang så moderne forsvarte by innunder festningsmurene.

Leif Gjerland

Napoleonskrigens bastioner

På 1800-tallets begynnelse erobret Napoleon land etter land i Europa, mens England ga franskmennene sterkest motstand. I dette oppsplittede Europa var Danmark-Norge nøytrale, men England fryktet at vi ville gå inn på Napoleons side med hele vår dansk-norske flåte.

I september 1807 angrep derfor den engelske krigsflåten København med verdens første terrorbombing og røvet hele vår flåte. Det førte til at Danmark-Norge gikk inn allianse med Napoleon; med ett ble England vår fiende og forsvaret måtte styrkes mot sjøen.

Helt siden reformasjonen hadde Akershus festning disponert Hovedøya uten egentlig å trenge den, men nå kom øya til nytte. For å kunne forsvare byen og festningen mot angrep fra sjøen, ble det på kort tid rigget til to fremskutte bastioner med kanoner vest og øst på øya.

Men selv om det aldri ble behov for å fyre av et eneste skudd med kanonene, hadde de en god virkning; vissheten om at byen nå kunne forsvares også mot angrep fra sjøen berolig selvsagt Christianias befolkning.

Etter Napoleons fall minsket selvsagt krigsfaren og England ble igjen vår venn. Hovedøyas to bastioner var ikke lenger nødvendige, og de forfalt sakte, men sikkert.

Rundt 1990 fikk imidlertid en sterk gruppe historieentusiaster støtte til et prosjekt som skulle gjenopprette den lettest tilgjengelige Vestre bastion. Der ble ti kanonkopier satt opp, pekende utover sjøen slik de hadde stått den gang bastionene trengtes under Napoleonskrigen.

Men det var selvsagt ikke lenger mulig å skyte med kanonene, selv om rykter vil ha det til at i alle fall én av dem kan avfyres til festbruk.

Leif Gjerland

Den kalde krigens tilfluktsrom

I løpet av de fem årene Norge var okkupert fra 1940, ble bombeflyangrep, flyalarmer og panikkflukt til kjellere en skremmende del av folks hverdagsliv. Fredsrus og 1950-tallsoptimisme senket skuldrene, før en ny redsel kom snikende som følge av at de tidligere allierte ble fiender. For i den nye «kalde krigen» var det faren for atomvåpen en ny, overhengende og iskald realitet.

Med erfaring fra den 2. verdenskrigs panikkflukt ved bombeangrep, ble redselen nå satt i system. I tillegg til at viktige anlegg ble lagt inn i fjell, ble alle nye offentlige bygg over en viss minstestørrelse «tilfluktsromspliktige», det vil si at de også måtte bygges med store og bombesikre tilfluktsrom.

Ifølge Sivilforsvaret skulle disse « … gje vern for allmenheta, ved at dei menneska som måtte vere i nærområdet, kan søkje vern i ein beredskapssituasjon». Derfor fikk borettslag, skoler, barnehager, sykehus og lignende bygg tilfluktsrom med matvarelager og datidsavanserte ventilasjonssystemer. Tydelige henvisninger viste veien dit man skulle flykte når luftvernsirene ulte. Og alle visste hvordan de lød; den skremmende lyden fra luftvernsirene-øvelsene kom med jevne mellomrom.

Så gikk den kalde krigsfaren over; i 1985 kom første nedrustningsavtalen på plass og i 1998 ble tilfluktsromsplikten opphevet. Tilbake sto en mengde tilfluktsrom der en utrolig mengde bare ble stengt og står i dag som et grotesk minne om en skrekkslagen verden som hadde gått av hengslene.

Blir tilfluktsrommene de siste tiltakene vi mennesker må finne på å gjøre «i tilfelle krig»?