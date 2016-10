Oslo før: Kardemomme by inspirert av gamle Kampen

Thorbjørn Egner ble født i 1912 og bodde på Kampen til han var 25 år. Og som hos mange andre kunstnere, mer enn aner vi at også han lot seg inspirere av sin barndom.

For eksempel må mellomkrigstidens Kampen ha gitt ham sterke impulser, og ikke minst inspirert til å fantasere seg frem til Kardemomme by.

Tårnet til Tobias på Kampen

«Kardemomme er en ganske liten by, og den ligger så langt borte at det er nesten ingen som vet om den».

Slik starter boken om Kardemomme by, som akkurat som Kampen var beliggende « ... litt for seg selv» og hadde en utpreget vennlig atmosfære.

I sin selvbiografi «Thorbjørn Egner – et selvportrett» beskriver han Kardemomme by som « … en fantasiby med et høyt tårn og små hus omkring» der det velkjente tårnet til Tobias rager høyt over små skjeve hus, slik tårnet på Kampen kirke ruver opp over små trehus i lettere uorden.

Men hva med røverhuset? Jo, det finnes også på Kampen, nærmere bestemt bak trykkvannsbassenget i Kampen park. Der ligger nemlig vannvokterboligen fra 1889 som « ... et rart, gammelt hus for seg selv», slik røvernes hus blir presentert i boken om Kardemomme by.

Leif Gjerland

Trikken hadde endeholdeplass på Brinken

Men trikken, selve livsnerven i Kardemomme by, hvor er den? Kampen har jo ikke trikk!

Nei, ikke nå lenger, for den er ble pensjonert i 1960.

Men i rundt 60 år gikk det trikk i Kampens gater fra de første elektriske sporvognene rullet inn i bydelen i år 1900. Gjennom årene klatret Kampentrikken seg opp fra Sagene, Majorstua, Homansbyen og Ullevål hageby til sin endeholdeplass i Brinken.

Og studerer man trikkeførerne på gamle bilder, fremstår de unektelig som vennlighetene selv, slik trikkefører Syvertsen ble skildret av han som hadde Kampentrikken som en naturlig del av sin hverdag.

Leif Gjerland

Kardemomme-atmosfæren kan oppleves

Selv om trikken nå er borte, kan man selv teste ut likheten ved å rusle en tur opp fra Galgeberg.

En god start er selvsagt foran Thorbjørn Egners barndomsgård Normannsgata 5, og derfra oppover til Vannvokterens hus i Kampen park via Kampen bydelshus.

Da får man garantert oppleve en ekte Kardemomme-atmosfære.

Leif Gjerland er byvandrer og historieformidler. Han skriver om historiske Oslo for Aftenposten. Vet du noe ham bør skrive om? Tips ham på: leif.gjerland@gmail.com

