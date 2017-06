Du er vår egen by

så lunt og trygt du hviler

i dine åsers ly.

Snart høyt og blått,

snart tåkegrått,

og du har Storting, du har slott

og gamle Akershus i havets bølgebrus.

Dette er 1. vers i Oslos offisielle bysang fra 1921, i dag bortimot fullstendig glemt. Riktignok handlet teksten om Kristiania, for da Nils Collett Vogt vant konkurransen om en sangtekst til byen, het byen fortsatt det.

Men etter navneendringen til Oslo i 1924, ble teksten justert til det nye navnet, og ble bysang for Oslo.

Så var det melodi, for teksten skulle synges. Derfor ble kåringen av beste tekst etterfulgt av en melodikonkurranse der hele 106 komposisjoner rant inn. Spenningen var på topp: Hvordan skulle Oslos offisielle bysang høres ut, når byens lokale patriotisme skulle få klinge fritt i folkemengden?

Sangglade Oslofolk skulle selv velge melodi

Men da begynte juryen å vingle. I stedet for å kåre en vinner, valgte den å kjøpe inn fire av bidragene. Derved sto hele fire komponister som vinnere: Oscar Borg, Johan Halvorsen, Iver Holter og Alf Hurum.

Skyldtes en såpass unnvikende avgjørelse en generell beslutningsvegring eller en uenighet i juryen? Derom tier byhistorien.

Men sikkert er det at de fire innkjøpte melodiene ble presentert som likeverdige under dekke av at ettertidens sangglade Oslofolk selv bokstavelig talt ville utrope en vinner ved å synge den de likte best.

Melodikrangelen drepte bysangen ved fødselen

Slik gikk det selvsagt ikke. I en hver konkurranse forventer vi at det blir kåret én vinner! Å få seg forelagt en slags «Folkets semifinale» med fire deltakere gjorde at det oppsto det reneste melodikaos.

I tillegg markedsførte mange av de refuserte komponistene selv sine egne melodier som Oslos nye bysang. Og i dette virvar døde Oslosangen ved fødselen.

Men hvordan var hele Nils Collett Vogts tekst? Ettersøkning i arkiv og blant potensielle oslopatrioter har vært resultatløst, bortsett fra at det første verset dukket opp.

Kan du hele teksten, kjære leser? Send den i så fall på e-post til: leif.gjerland@gmail.com

Leif Gjerland (leif.gjerland@gmail.com) er historieformidler og byvandrer. Han skriver i Aftenposten om historiske Oslo.