Oslo før: Seildugsfabrikken var byens største bygning – nest etter slottet

Allerede fra starten av i 1856 kunne den ruvende Christiania Seildugsfabrik smykke seg med å være byens største bygning, nest etter slottet.

Og i tillegg til sine imponerende dimensjoner, ble fabrikken raskt kjent som en av de flotteste av alle Akerselvas nye industribygninger.

Bygningen ble en datidens turistattraksjon; både 1800-tallets utenbysfolk og ikke minst Christianiaborgere strømmet til for å beundre dette vakre og kraftfulle symbolet på den nye tid.

Meget stort behov for seilduk

Det lett å skjønne begeistringen. For uansett fra hvilken side man ser det store komplekset, vil enhver som stopper opp og beskuer byggverket, raskt forstå datidens andektige beundring.

Nedenfor Åmot bro ruver den borglignende fabrikken med de store rørene som i sin tid spylte kraften tilbake til Akerselva. Men skal man ta den sagnomsuste størrelsen i øyesyn, er Grünerløkka-sida den rette.

Gata ned til fabrikken heter selvsagt «Seilduksgata», og der imponerer fortsatt en prangende inngang og et overtydelig fabrikkskilt over en fasade som vitner om en fabrikk med selvtillit.

Selvtillit? Javisst, på 1800-tallet var selvsagt behovet for seilduk meget stort og økende i den viktige sjøfartsnasjonen Norge, den som fraktet en uendelighet av varer på seilskuter.

Bak fasaden rådet byens dårligste arbeidsforhold

1800-tallet trodde kanskje at behovet for store seil til seilskuter ville vare evig, men som vi vet: Det gjorde det absolutt ikke! For fra rundt århundreskiftet pensjonerte damp, elektrisitet og oljedrevne motorer seilskutene, så selv etter overgang til alternative tekstilproduksjoner måtte fabrikken i 1960 fire seilene og legge til land for godt.

Vit for øvrig at bak den imponerende fasade til denne kvinnedominerte 1800-tallsbedriften rådet byens dårligste arbeidsforhold, mens den i dag rommer Kunsthøgskolen i Oslo i vakre, ombygde lokale.

Og der er det fra 20. oktober se en fotoutstilling om livet i den tidligere Christiania Seildugsfabrik. (Se mer på www.oslomuseum.no)

Leif Gjerland er byvandrer og historieformidler. Han skriver for Aftenposten om historiske Oslo. Kjenner du historier han bør skrive? Tips ham på leif.gjerland@gmail.com