Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og samferdsels- og miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) tok turen til Essen for å overbevise EU om å gjøre Oslo til Europas miljøhovedstad i unionens egen «miljø Grand Prix».

Med dem var Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen og Reidun Bolsø fra Turistforeningen.

Byrådsleder Johansen tok imot prisen på vegne av Oslo.

European Green Capital, som deles ut hvert år, skal hedre byer som har gjort en innsats for klima og miljø, og bidra til at de fortsetter arbeidet som er gjort. Hovedstaden blir miljøhovedstad i 2019.

– En utmerkelse som henger høyt

Miljøbyråd Berg mener Europas øyne nå blir rettet mot Oslo.

– I disse dager, når Trump trekker USA ut av Paris-avtalen, blir byene viktigere og viktigere i klimakampen. 70 prosent av utslippene i verden kommer fra byer, sier Berg på telefon til Aftenposten, like etter at prisen ble delt ut.

– Hvilke følger får dette for Oslo, utover heder og ære?

– Det er en utmerkelse som henger høyt. Det gjør at vi i 2019 skal markere det, blant annet ved å invitere andre byer til å komme å lære av oss. Det er også en anerkjennelse av miljøarbeidet som gjøres i Oslo, sier Berg.

Fakta: Disse byene har vunnet tidligere år 2010: Stockholm, Sverige 2011: Hamburg, Tyskland 2012: Vitoria-Gasteiz, Spania 2013: Nantes, Frankrike 2014: København, Danmark 2015: Bristol, England 2016: Ljublana, Slovenia 2017: Essen, Tyskland 2018: Nijmegen, Nederland

EU hevder prisen vil gi økt turisme og flere jobber

På prisens nettsider lister EU opp en rekke fordeler ved å vinne prisen. I den spanske byen Vitoria-Gastez, som vant prisen i 2012, hevdes det at alle innbyggere fikk en intens følelse av stolthet og tilhørighet («an acute sense of belonging and pride»).

Videre hevdes det at prisen vil føre til «positiv internasjonal mediedekning verdt millioner av euro», økte utenlandske investeringer og dermed flere jobber, og økte muligheter til å få stipender til miljøtiltak.

Det sies også at prisen gir flere muligheter til samarbeid med andre byer, og en markant økning i turismen.

– EU hevder prisen vil ha en rekke fordeler, som flere jobber og økt turisme. Tror du Oslo vil se noe til det?

– Jeg antar dette er basert på tidligere erfaringer fra andre byer. En kan sammenligne det med UNESCOs kulturhovedstad. Det betyr at Europas øyne er på oss og hva vi gjør. Andre byer vil komme for å lære av oss, og vi ønsker også å lære av byer i Europa, sier Berg.

Oslo kom til finalen i 2016, men ble slått på målstreken av Ljublana, hovedstaden i Slovenia.