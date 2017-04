Oslo kommune sendte ut nær en halv million SMS til innbyggerne uten å vite hva det kostet

«Byrådet har utarbeidet forslag til ny samfunnsdel av kommuneplanen. Vi håper du vil lese den og gi oss dine innspill.»

Slik lød tekstmeldingen som ble sendt fra Oslo kommune fredag. Der var det også en lenke til en nettside der det er informasjon om den nye kommuneplanen, som ble lagt ut på høring torsdag.

Tekstmeldingen ble sendt ut til personer som er bosatt i Oslo, som er over 16 år, og som kommunen har telefonnummeret til.

Her er en av våre saker om kommuneplanen: Byrådet vil fortette flere områder i vest. Se om nabolaget ditt står på listen

Skulle egentlig sende e-post

Finansbyrådssekretær Åsmund Strand Johansen (SV) opplyser at det ble sendt ut 495.000 tekstmeldinger.

– Det er litt uklart hva det kostet, fordi det som egentlig var meningen var at dette skulle sendes ut som mail til alle innbyggerne i Oslo gjennom Difis kontaktregister, men på grunn av tekniske problemer så kunne vi ikke gjennomføre det. Så hva den konkrete regningen blir er vi ikke sikker på, sier han.

Difi er forkortelsen til Direktoratet for forvaltning og IKT. I deres kontaktregister finnes det e-postadresser og/eller mobilnummer. Dette kan brukes for å kommunisere med innbyggere.

– Dere forhørte dere ikke med Difi om hva dette ville koste?

– Jo, men poenget er at dette har vi ikke gjort noen avtale på. Det vi har gjort avtale på er utsendingen av mail og innhenting gjennom Difis kontaktregister, men hva den konkrete sluttsummen vil bli nå som vi i siste runde gikk over til SMS det er ikke helt klart ennå, svarer byrådssekretæren.

– Det er nærliggende å tro at dette kan dreie seg om et stort beløp?

– Ja, det vil det nok gjøre. Det er klart at det koster å drive medvirkning på viktige planer hvis man skal få folket med seg, hvis man skal nå ut til å drive medvirkning. Det koster nok noe, men hvis deler den summen på 500.000 mennesker så er sikker på ikke så avskrekkende.

– Når får dere regningen for utsendingen?

– Det er jeg usikker på. Det er noe administrasjonen må se på.

Første gang noensinne

Johansen forteller at de aldri har gjort noe lignende før.

– Dette er helt nytt, vet du. Vi har aldri gjort noe lignende i Oslo kommune noensinne på medvirkningsprosesser i så store planer. Derfor var vi ganske usikre på om vi kom til å få det til.

Byrådssekretæren forteller at kommunen også vil arrangere fem folkemøter, at de vil arrangere møte på Facebook og at de vil ha møter med brukergrupper.

– Vi prøver forskjellige måter å drive medvirkning på som ikke bare er tradisjonelle måter. Da forrige kommuneplan ble vedtatt i 2015 kom det tilsammen 300 innspill. Kommuneplanen er den viktigste planen i en kommune. Den skal gi føringer for de neste tiårene.

Her er opposisjonens innspill på kommuneplanen: – Vi er skuffet over at de angriper småhusområder

Vil vurdere utsendelsen

Han mener at 300 innspill på kommuneplanen er for lite.

– Derfor må kommuner ut offentlig for å prøve å finne måter å bringe debatter ut av folk. Dette er vårt forsøk, så får vi se om det hjelper. Vi må se om det funker eller ikke. Om det ikke gjør det, må vi prøve andre måter.

– Kan jeg som borger reservere meg mot dette?

– Dette er den eneste tekstmeldingen vi noen gang har sendt. Vi må vurdere i etterkant om dette er noe vi skal gjøre igjen. For å si det sånn så ligger det an til at dette ikke blir en mal på hvordan sånt skal gjøres, sier byrådssekretæren.

Aftenposten var fredag kveld i kontakt med informasjonsavdelingen i Difi, men direktoratet kunne fredag ikke svare på spørsmål om kostadene for utsendelsen vil bli.

PS! Oslo kommune og Oslo politidistrikt har muligheten til å varsle folk med SMS i en krisesituasjon. Da varsler de folk som oppholder seg i et bestemt område. Det var ikke dette systemet som ble brukt fredag, opplyser Ann Kristin Brunborg, beredskapssjef i Oslo kommune.