Oslo kommune vil kjøpe tilbake Hafslund og dele opp selskapet

Aftenposten følger pressekonferansen direkte på Rådhuset klokken 09.00.

– Jeg har sett med stor forventning frem til denne dagen. Det jeg nå skal presentere er den største krafttransaksjonen som har funnet sted i Norge, sier byrådsleder Raymond Johansen under pressekonferansen.

– Dette er arvesølvet og arvesølvet skal forvaltes på en skikkelig måte, sier Johansen.

Han forteller at de har jobbet i ett år med denne løsningen som de nå presenterer. Han forteller at forslaget går ut på at Hafslund blir tatt av børs og at Oslo kommune blir heleier av dagens Hafslund Nett.

Samtidig skal Oslo kommune kjøpe seg opp slik at de eier 90 prosent av Hafslund produksjon. Dette skal legges inn som et datterselskap av kommunens heleide kraftselskap E-CO. Dette vil gjøre E-CO til Norges nest største vannkraftprodusent etter Statkraft.

– Dette sikrer Oslo kommune eierskap over strømnettet og kraftproduksjonen som i dag eies av Hafslund, sier Johansen.

Johansen forteller videre at det tidligere at siden Hafslund ble privatisert, så har det blitt tatt ut utbytte for 5,5 milliarder kroner.

– Dette viser klokskapen og nødvendigheten over et kommunalt eierskap, fortsetter byrådslederen.

Avtale mellom Oslo kommune og Fortum

Oslo kommune og det finske energiselskapet Fortum har inngått en avtale.

Det kommer frem i en børsmelding onsdag morgen.

– Basert på vilkårene i Transaksjonsavtalen har Oslo Kommune og Fortum blitt enige om å gjennomføre en restrukturering av eierskapet i Selskapene og stryke aksjene utstedt av Hafslund fra notering på Oslo Børs.

Verdsetter selskapet til 2,3 milliarder over dagens pris

Hafslunds A-aksjer var verdsatt til 88,25 kroner da Oslo Børs stengte tirsdag. Det tilsvarer nesten 10,2 milliarder kroner.

B-aksjene var verdsatt til 88,50 kroner tirsdag, tilsvarende litt over syv milliarder kroner.

Dette gjør at markedet verdsetter selskapet til rundt 17,2 milliarder kroner.

Ifølge børsmeldingen kommer Oslo kommune, ved selskapet Bidco, nå med et tilbud på 100 kroner pr. aksje til alle aksjonærer, fratrukket eventuelt utbytte utbetalt i 2017.

Til dennes prisen vil selskapet koste rundt 19,5 milliarder.

Vil tvangsinnløse minoritetsaksjonærer

Oslo kommune eier i dag 53,73 prosent av Hafslund, mens Fortum eier 34,1 prosent.

Ifølge en pressemelding fra Fortum kjøper Oslo kommune aksjeposten deres for rundt 730 millioner euro, noe som tilsvarer rundt 6,8 milliarder kroner.

Ifølge børsmeldingen vil både Oslo kommune og Fortum akseptere tilbudet, noe som vil gjøre Oslo kommune til eier av over 90 prosent av de stemmeberettigede A-aksjene i Hafslund ASA.

Begge har nå forpliktet seg til å selge samtlige aksjer til Bidco.

Etter gjennomføringen av salget, vil Bidco foreta tvangsinnløsning av eventuelle minoritetsaksjonærer, med loven i hånd. I tillegg vil Hafslunds aksjer strykes fra Oslo Børs.

Hele Hafslund blir omstrukturert

Deretter blir det gjennomført en fisjon av Hafslund. Selv om Fortum selger sine aksjer til kommunen, så skal det finske selskapet være med videre.

Alt utenom produksjon vil bli overført til «Nye Hafslund».

Fortum vil ta over eierskapet i forretningsområdet Marked.

Forretningsområdet Varme skal kjøpe Klemetsrud-anlegget av Oslo kommune.

Oslo kommune og Fortum vil dele eierskapet av forretningsområdet Varme likt mellom seg.

Produksjonsdelen, som ikke vil være med i «Nye Hafslund», vil bli eid 90 prosent av Oslo kommune og 10 prosent av Fortum.

Byrådsleder Raymond Johansen har kalt inn til pressemøte på Rådhuset klokken 09 onsdag morgen.

Gjennomføringen av transaksjonen og eierskapsrestruktureringen er forventet å finne sted i løpet av tredje kvartal 2017