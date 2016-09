Oslo legger frem klimabudsjett

Byrådet har som mål å kutte kraftig i CO2-utslipp fra byens territorium. Kommunen selv står bare for fire prosent av utslippene, det betyr at den må legge til rette at andre, for eksempel bilistene, må gjøre jobben som kommunen budsjetterer med.

I årets budsjett legger byrådet frem et forslag til klimabudsjett. Det skal være et redskap i arbeidet med å nå Oslos mål for utslippskutt.

Unikt budsjett

Medieinteressen for årets Oslo-budsjett er oppsiktsvekkende stor. Blant annet er den store amerikanske nettavisen Huffington Post akkreditert til pressekonferansen. Klimabudsjettet kan være en av grunnene til det.

I Bellona kjenner fagrådgiver Sirin Engen ikke til at andre store byer har noe slikt budsjett som det byrådet skal legge frem onsdag.

– Vi har tidligere foreslått at Oslo skal lage et slikt budsjett, og er fornøyd med at det nå kommer. Vi tror det vil være et nyttig redskap i kampen for å redusere utslippene. Hvor godt der er, avhenger selvfølgelig av hva som står i budsjettet. Storbritannia har et karbonregnskap, og de reduserer, i motsetning til Norge, sine utslipp.

– I farten kommer jeg ikke på andre byer, men jeg tør ikke si at Oslo setter en slags verdensrekord i miljø, sier leder Silje Lundberg i Naturvernforbundet somogså henviser til Storbritannias karbonregnskap.

- Et godt tiltak

Verdensrekord eller ikke, hun er godt fornøyd med Oslo-initiativet:

– Dette er et veldig godt tiltak. Jeg vet ikke hvordan budsjettet ser ut og hva som er med i det, men selve prinsippet om å lage et klimabudsjett er veldig bra. Det vil illustrere hvordan klimatenkning gjennomsyrer kommunens arbeid, synliggjør problemet og øker bevisstheten rundt det. Når regnskapene etter hvert legges frem, vil vi også få et uttrykk for hvordan arbeidet med utslippene skrider frem. Det blir spennende å se.

Onsdag får Oslo sitt første klimabudsjett. Men det ambisiøse målet for 2020 blir neppe nådd.