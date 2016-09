Osloarkitektur trekker verdenspressen

Kommende torsdag åpner Oslo Arkitekturtriennale (OAT). I fjor høst uttalte redaktør James Taylor i det anerkjente arkitekturtidsskriftet ArchDaily at OAT og Veneziabiennalen var de to arrangementene som det knyttet seg størst forventning til i 2016. Det har de norske arrangørene allerede merket, en uke før årets triennale åpnes.

Lokker arkitektverden til Oslo

– Det er nå 75 registrerte journalister som kommer fra hele verden til åpningshelgen, fra blant annet Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Italia, Japan, Kina, Russland, Spania, og USA. I tillegg til masse fagmedier kommer blant annet Berlingske Tidende, El Mundo, El Pais, The Guardian, Le Monde, NY Times Style Magazine, Pinup og Wallpaper, sier Kaia E. Hødnebø Nelson, kommunikasjonsansvarlig for Oslo Arkitekturtriennale.

Støtte fra UD

Annar Bjørgli

40 av de registrerte journalistene kommer ved hjelp av støtte fra Utenriksdepartementet.

– Jeg tror nok den store interessen skyldes valget av migrasjon som tema. Vi har brukt over to år på å lage oss en oversikt over dette temaet, og vi har sammenstilt eksperter fra hele verden som ser med sine lokale briller på en global tendens, sier Hødnebø Nelson.

OAT valgte seg migrasjon og tilhørighet som tema for to år siden, før den store flyktningkrisen til Europa eskalerte. Under arkitekturbiennalen i Venezia i sommer fikk OAT også mye oppmerksomhet. Den amerikanske arkitekten og kuratoren Carlos Mínguez Carrasco uttrykte overfor Aftenposten at oppmerksomheten rundt Oslotriennalen ikke var tilfeldig.

Viktig tema

– Den viktigste årsaken er at OAT har valgt et tema som det knytter seg stor interesse til også internasjonalt. Migrasjon og tilhørighet er noe som angår alle slik verden har utviklet seg, sa Carrasco.

Triennalen har lagt opp et tett program for de utenlandske medierepresentantene. Foruten ulike mottakelser, vil de bli presentert for ulike byutviklingsprosjekter i Oslo, treffe en rekke norske arkitektkontorer i et speed-date-arrangement og få omvisninger i utstillingene ved Nasjonalmuseet og på DOGA.

I tillegg kommer hele festivalprogrammet for åpningshelgen, med rundt 30 arrangementer som alle er åpne for publikum.

