Barna klatrer og leker i Ila skoles skjermede skolegård. For dem er Oslo ingen skummel «storbyjungel». Begrepet «Tigerstaden» har de ikke hørt om, men ordet setter fantasien i sving.

Ivrige barnestemmer overgår hverandre i historier om tigre og kjempestore kvelerslanger.

– Det bor ikke tigre i Oslo, fastslår de.

Rolf Øhman

Ingen jungel på Ila

Liv og Lykke drømmer om å bli dyrlege og jobbe i dyrehage. Bo vil bli designer eller komiker, mens Anton skal bli massør og patolog. Frans har planene klare:

– Jeg skal forske på dinosaurer og skjeletter og designe spill og motorsykler!

– Det er ikke så mange kjøttetere i byen, fastslår Frans.

– Kjøttetende planter fins, sier Anton.

Tigerstadskids - en teaterhappening i Rådhuset

Rolf Øhman

Førsteklassingene på Ila sier at det aller beste med å bo i by, er at her har de mange venner. Etter påske kan de og andre Oslo-barn besøke Rådhuset og lære om hvordan barna har det i hovedstaden.

Barnas stemmer i storbyen er kjernen i en gedigen happening etter påske. Gjennom kunstprosjektet Tigerstadskids skal barnas stemmer og historier fylle hele Rådhushallen fra 21. til 30 april i en interaktiv teaterinstallasjon i regi av Tigerstadsteatret og Oslo Nye Teater.

Her slippes «barnas brøl» løs i byens storstue, basert på feltstudier med intervjuer og observasjoner av barna i byjungelen.

Gulvet i Rådhuset blir et kart over byen, og elleve store hus og to installasjoner representerer bydelene. Her kan små og store gå inn og møte barn fra hele byen gjennom film, foto og lyttestasjoner med innspilte intervjuer.

– Barnas verden er små sirkler

Bjørge, Stein

– Vi ønsket å gå inn i oppvekstvilkårene i Oslo og å samle den delte byen i maktbygget Rådhuset. Alle barn lever i sitt nærmiljø. Barnas verden er små sirkler, og vi har gått inn i dette med barnets perspektiv og forteller barnas historier, sier regissør Hilde Brinchmann og produsent Wenche Viktorsdatter Paulsen.

Sammen med Toril Solvang er trioen kunstneriske ledere for Tigerstadsteatret, et prosjektteater med erklært mål å nå barn og unge som vanligvis ikke går i teater og gi dem kunstopplevelser som er relevante for dem.

Feltstudiet de gjennomførte høsten 2016 med intervjuer av 1000 barn og unge i Oslo, munner ut i Tigerstadskids og danner også bakteppet for fremtidige teaterproduksjoner for barn og unge.

– Tigerstadskids er like mangfoldige, rare, finurlige, sinte og glade som alle andre innbyggere i Oslo, sier de og forteller om store forskjeller i oppvekstvilkår. Spennet er stort fra gutten i stor villa som leker med droner til den lille jenta på Grønland, som bor på ett rom med mammaen sin og drømmer om å spise sjokolade, noe hun nesten aldri får. Mange barn sier de vil bli «youtubere».

– Vi håper prosjektet skal bygge respekt, toleranse og forståelse når barn får se og høre både egen historie og lære hvordan andre barn har det i byen, sier Brinchmann og Paulsen.

I kjelleren bygger teatrets snekkere og rekvisitører de små husene som skal fylle Rådhuset i teaterinstallasjonen i slutten av april.

– Bilene promper!

Bjørge, Stein

Seksåringene på Ila funderer videre over livet i storbyen.

– Vi får ikke sykle over veien alene!

– Mamma står tidlig opp og bråker på kjøkkenet så jeg våkner.

– Pappa skrur på lyset og sier «Nå er det morgen»! Det er skikkelig ubehagelig, konkluderer Bo, før han farer opp i klatreveggen.

De skravler om morgenrutinene hjemme med somlete småsøsken og travle foreldre som av og til må ty til bilen for å få alle av gårde i tide.

– Når bilene er på, er det mye eksos og lukter bensin. Bilene promper! Latteren triller utover skolegården.

En gang løp Anton helt hjem alene. Liv bor rett ved skolen og kan bare krysse gaten. Lykke sier at hun ikke får lov å gå selv. Mange har følgegruppe til skolen.

– Hva tror dere er forskjellen på å bo i byen og på landet?

– Man kan gå mer alene på landet, for det er ikke så mange biler der. Og så har de ikke så mange kjøpesentre. Vi kan bare gå rett bort i svingen når vi skal i butikken, fastslår Anton.

Bylivet har mange fordeler, særlig for Frans som ikke liker kaniner.

– I byen er det mange skoler og bra jobber, så vi får økonomi til å kjøpe mat, konkluderer Lykke.

Rolf Øhman

Fakta: Tigerstadskids Interaktiv teaterinstallasjon i Oslo Rådhus 21.-30 april. Startskuddet for Tigerstadsteatret og Oslo Nyes store satsning på teater for barn og unge i Oslo. Tigerstadsteatret har intervjuet barn og unge over hele byen om hvordan det er å vokse opp i Oslo. Resultatet er teaterinstallasjonen Tigerstadskids. Publikum kan gå på oppdagelsesferd på bydelskartet, gå inn og ut av små hus som representerer Oslos bydeler og lytte til oslobarnas stemmer. Installasjonen er gratis og åpen for alle.