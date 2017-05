Over 500 påmeldte møtte opp i Oslo rådhus tirsdag.

Årsaken var at byrådet hadde invitert til presentasjon av sin svært kontroversielle kommuneplan. Den skal, ifølge Raymond Johansens ord, være det øverste styringsdokumentet i kommunen frem mot 2040.

Til tross for at byrådene var svært ivrige på å fremheve digitalisering av helsetjenester og grønne sykkelveier, var det ett tema som gjennomgående dominerte debatten da publikum fikk ordet: Fortetting.

– Vi kan ende opp med 17 etasjers blokker: Forventer dere at vi skal godta Manhattan på Montebello, spurte en opprørt beboer fra salen.

– Det er helt uakseptabelt med sterk fortetting og høyhus på Nedre Grefsen og Vestre Nydalen. Altfor mye av Nydalen er allerede en steinørken, slo en annen fast fra talerstolen.

– Hvorfor i all verdens dag og rike skal dere fortette på Borgen?

Men byråd for byutvikling Hanna Marcussen ville ikke svare konkret på de mange spørsmålene.

Hun refererte i stedet til at de bekymrede beboerne kunne sende inn skriftlige innspill til byrådet, siden kommuneplanen fortsatt er ute på høring frem til 30. juni.

– Minner om skinndemokrati

I 2016 førte kommuneplanen til raseri på Grefsen. Den gang ble det åpnet for at et villastrøk kunne få 12 etasjer høye blokker, uten at lokalpolitikerne engang hadde fått det med seg.

Etter dette har beboerne mobilisert til kamp, og møtte opp mannsterke på rådhuset tirsdag.

Én av dem er Kim Nordlie, som holdt en appell i Rådhuset på vegne av småhusbebyggelsen på Nedre Grefsen. Men etter at byrådene hadde møtt åtte utvalgte borgere med spørsmål i «speeddating» på scenen, var ikke Nordlie særlig fornøyd.

– Det minner litt om skinndemokrati. Noen få får snakke kort, men vi får ingen konkrete svar, sier Nordlie til Aftenposten.

Han er bekymret for byrådets planer:

– Det er generasjonsboliger de ønsker å rasere, og det rammer først og fremst barn og eldre.

Kaller folkemøtet «brød og sirkus»

Fortetting betyr kort sagt at byrådet har pekt seg ut steder i Oslo der de ønsker at flere skal bo. Det innebærer at det skal bygges mye tettere og høyere i følgende fem områder, hvis byrådet får viljen sin:

Montebello, Borgen, Nydalen vest og øst, Ulsrud og Røa/Hovseter.

Beboerne i disse områdene var svært aktive under tirsdagens folkemøte, og flere la frem sine innsigelser mot byrådets planer.

Stein Uhnger, som bor midt i et «fortettingssentrum» mellom Smestad og Borgen, er tilknyttet nabolagsgruppen Bevar Smestad. Uhnger fulgte nøye med på rådhuset, men var langt fra fornøyd.

Han kaller tirsdagens folkemøte for «brød og sirkus», og tror folkets røst betyr lite for byrådet.

– Det hele oppleves som prosa – vi får absolutt ingenting ut av det. Alle kjenner allerede visjonen til byrådet, det står jo i partiprogrammene.

Uhnger mener at kommuneplanen slik den nå foreligger er «rått parti».

Ifølge undersøkelser nabolagsgruppen hans har gjennomført, er 93 prosent av Smestad negative til fortettingsplanene.

Han tror eneboliger vil bli mangelvare i fremtidens Oslo dersom byrådets plan går gjennom.

– Det er så trist at byrådet vil bygge høyt på Smestad, fordi det er så mange andre steder og industriområder man kunne bygget på i stedet. Nå har jeg festet «ikke til salgs»-skilt på huset mitt, for å holde utbyggerne unna.