Oslos byråd misfornøyd med Bærums E18-plan

Byrådet i Oslo mener forslaget fra Bærum ikke bare er i strid med den reviderte avtalen om Oslopakke 3, men at den også går imot nasjonale klimamål, Oslo kommunes klimastrategi og den regionale planen for areal og transport i de to nabofylkene, skriver Dagsavisen.

Fjernet planlagt bilfelt

– Gjennom forhandlingene om Oslopakke 3 ble det fjernet et planlagt nytt bilfelt inn til Oslo på strekningen Lysaker-Strand. Det var viktig for å få ned luftforurensning og klimautslipp, og for å skape mer og bedre byliv i Oslo, sier Hanna E. Marcussen, som er De Grønnes byråd for byutvikling i Oslo.

Hun mener Bærum ikke tar konsekvensen av det fjernede feltet. Fra Strand og utover er det nemlig de gamle planene som gjelder fortsatt.

– Disse planene vil gi økt veikapasitet inn til Oslo. Vårt mål er bedre kollektivtransport, flere sykkelveier og mer liv i byen, fremfor økt biltrafikk, sier Marcussen.

Kan nedskaleres senere

Kommunaldirektør Arthur Wøhni i Bærum kommune, forsvarer reguleringsplanen og sier det er viktig å få en avklaring, blant annet av hensyn til dem som bor i området. Samtidig sier han at planene kan nedskaleres senere.