Oslos mest kjente gateadresse fyller 150 år

I mange tiår var det nok å si «Nummer 19». Alle i Oslo visste umiddelbart hva som skjulte seg bak adressen.

Undersøkelser i nærmiljøet har avslørt at opplyste mennesker i 20- og 30-årene i dag ikke forbinder noe som helst med «Møllergata 19» eller rett og slett «Nummer 19». I en annen tid og så kalt «Justispalasset».

Det er åpenbart på tide med litt historie. Vi kommer ikke utenom krigen, men vi begynner med begynnelsen.

Bygget på kirkegård

Søndag 1. juli 1866 flyttet Christiania politi fra Rådhusgaten i Kvadraturen og inn i sitt nye hovedkvarter med fengsel i bakgården. Adressen var Møllergata 19. Eller rett og slett Nummer 19.

Der, tronende over Youngstorget, med kretsfengselet i bakgården og regjeringskvartalet i ryggen hadde oslopolitiet sitt hovedkvarter til 1978. Da ble det flyttet til politihuset på Grønland.

Der blir 150 års jubileet for Nummer 19 markert torsdag.

Året etter innflyttingen ble Oppdagelsesavdelingen opprettet, det var første skritt mot et moderne, spesialisert politi.

Fakta: Oslo politistyrke I dag er det rundt 2500 ansatte ved oslopolitiet. Til sammenligning økte styrken fra 96 til 140 mann ved flyttingen til Møllergata 19 i 1866 . Den første kvinnen, Karoline Credo Willms, ble ansatt på kontoret i 1876. Christiania som på den tiden hadde 57.000 innbyggere, hadde fire andre politistasjoner; i Rådhusgaten, på Sagene, på Grønland og i Piperviken (fra 1867).

To år etter åpningen ble konstablene utstyrt med trekølle som skulle bæres kjult helt frem til det i 1879 ble bestemt at den skulle bære i bandolæret.

Bygget ble reist på gamle knokler og bein. Tomten over det som da het Nytorvet, hvor det noen år tidligere ble foreslått å bygge byens nye rådhus, var frem til 1811 Vaterlands kirkegård. Her ble beboere fra byens forsteder begravet.

For fint med plysj

Ifølge Jørn-Kr. Jørgensen som har skrevet en kortfattet historie om 150 årsjubilanten som denne artikkelen bygger på, var de fleste godt fornøyde med den nye politistasjonen.

Men lagdommer Hansteen mislikte at det var plysj på stolene lagretten skulle benytte. Han mente det ikke passet seg siden «lagrettsmennene er for en stor del temmelig simple folk».

Og justisministeren undret seg over at han ikke fant latriner på arkitekt Jacob Wilhelm Nordans tegninger. Han fikk forklart at bygget skulle ha noe så hypermoderne som vannklosett.

Fanger i vinduet

For en svært ung mann var det spennende å gå i Grubbegata på slutten av 1960-tallet. Der kunne vi oppleve helt ekte fanger som sto i kretsfengselets vinduer og ropte ned til forbipasserende på gaten.

Det var mye skumlere enn å lese om gangstere i bøker om Bobseybarna og Hardyguttene.

Men midt på 70-tallet var det over, da ble kretsfengselet revet for å gi plass til flere regjeringsbygg.

- Jeg kjenner ingen statsminister Quisling

Men det er de fem krigsårene som er Nummer 19s mørkeste og mest dramatiske periode.

– Jeg kjenner ingen statsminister Quisling, skal politimester Kristian Welhaven ha svart da kuppmakerne 9. april ringte og ba om en samtale med politimesteren. I september året etter ble han avsatt og sendt i tysk fangenskap fordi han vill håndheve uniformsforbudet også for den nazistiske ungdomsorganisasjonen Hirden.

Tyskerne og deres norske medløpere tok bygget i bruk fra første dag.

Allerede 10. april ble de første fangene hentet inn. De ble fulgt av mange. I fengselet som hadde kapasitet til 134 fanger, satt det opptil 550 fanger. Mange av dem ble utsatt for både tortur og røffe avhørsmetoder.

Skrev dagbok ved å prikke inn bokstaver i toalettpapir

Mest spesiell var kanskje Petter Moen som skrev dagbok ved å prikke bokstaver inn i ark med toalettpapir ved hjelp av en liten stift fra blendingsgardinen.

Totalt skrev han tusen ark på denne måten. Moen døde da fangetransportskipet Westfalen ble senket utenfor Sverige, men boken hans ble gitt ut i mange opplag etter krigen.

Men 9. mai 1945 ble rollene byttet om, da kom Quisling og hans ministre for å melde seg på Nummer 19. Quisling ble anholdt på trappen.

Bygget ble hovedkvarter for norsk politi og alliert ledelse. Snart var Welhaven, som satt i tysk fangenskap under det meste av krigen, tilbake på politimesterkontoret.

Skal fortsatt stå

Etter at politiet flyttet ut har det vært departementskontorer og kantine med selskapslokaler i Møllergata 19. I øyeblikket står bygget tomt og venter på en ny tid. I forbindelse med planlegging og bygging av et nytt regjeringskvartal, skal det skje store endringer i Nummer 19s nærmeste nabolag.

– Hva Møllergata 19 skal brukes til i det nye regjeringskvartalet kan jeg ikke si noe om, men bygget blir stående, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg.

- Det er i hvert fall planen.