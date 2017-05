Debatten om å drikke øl i byens parker er et nesten like sikkert vårtegn som russ og blåveis. Nå er den her igjen, men denne gangen er det ikke bare ungdomspolitikere som vil markere seg.

Frp har stilt forslag på Stortinget om å stryke forbudspunktet «i park» fra Alkoholloven, skriver Vårt Land. Men det er bare alkohol under 22 prosent som vil bli tillatt.

Forslaget følger opp løftet Frp kom med i Aftenposten i april, om å kjempe for en endring allerede før sommeren.

Får partiet det som de ønsker, vil du i fremtiden helt lovlig kunne drikke øl i parken – men fortsatt ikke på gater, torg, rasteplasser, badestrender og alle andre offentlige steder.

I et innlegg på Twitter går Hans Sverre Sjøvold, politimester i Oslo, imot forslaget. Det skriver VG, som først omtalte dette.

Praktiseres ulikt landet rundt

– Jeg pleier ikke å ytre meg så ofte om slike saker, men dette synes jeg ikke er noen god idé, sier Sjøvold til VG.

Han innrømmer samtidig det de fleste er klar over, at loven bare unntaksvis håndheves i Oslo.

– Denne hjemmelen kan vi bruke til å bryte opp bråk tidlig. Det er greit å kunne slippe å vente til det allerede er problemer før man bryter inn, sier Sjøvold også.

Rundt om i landet er det annerledes. En kartlegging Aftenposten tidligere har foretatt, viser at det er store forskjeller mellom politidistrikt i hvordan loven praktiseres.

Høyre gikk inn for parkpils i år

– Vi mener Alkoholloven kan endres uten at det rokker ved lover om ro og orden på offentlig sted. Er det åpenbar fyll og bråk, har man en rekke andre lover som regulerer dette, sa stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (Frp) til Aftenposten før påske da han varslet at forslaget var på vei.

Det skjedde fordi Høyres landsmøte litt tidligere på våren, noe overraskende hadde gått inn for å tillate pils i park.

Forslaget fra Frp skal behandles av Stortingets helsekomité 6. juni og kan bli vedtatt allerede før sommeren med støtte fra Venstre.