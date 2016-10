Oslos utslippskutt til neste år er større en regjeringens «grønne» skatteskifte

Torsdag la Regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for neste år. Det tok ikke lang tid før samarbeidspartiene Venstre og KrF påpekte at budsjettet ikke står til deres forventninger på klima (mer om det lenger ned).

Det hersket lenge forvirring rundt hvor store utslippskutt regjeringen så for seg. Flere viste til en fremskrivning fra 2014 i Nasjonalbudsjettet, men den tar ikke høyde for endringer de siste to årene.

Det eneste konkrete målet for utslippskutt som så langt er blitt kjent, er effekten av endringene i skatten: 200.000 tonn Co2-ekvivalenter.

Dette kommer i tillegg til effekten av de andre endringene i budsjettet, men det er ikke tallfestet.

Forskere Dagbladet har snakket med setter spørsmålstegn ved om skatteendringene faktisk vil medføre en så stor reduksjon.

Vil kutte mindre klimagassutslipp enn Oslo

Et kutt i 200.000 tonn CO2-ekvivalenter for hele landet, er mindre enn byrådet i Oslo planlegger å kutte til neste år. I klimabudsjettet legger byrådet opp til å kutte 241.000 tonn i 2017.

Forskere Aftenposten har snakket med, betegner «det grønne skatteskiftet» som grått: – Det er vanskelig å se om det reelt vil bli økning eller kutt i klimautslippene som følge av dette statsbudsjettet.

Det er et faktum som ikke går ubemerket hen hos miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

– Det såkalte «grønne skiftet» til Regjeringen ser betydelige gråere ut enn grønt, sier Berg.

– I forrige uke la vi frem et klimabudsjett hvor målet er å kutte utslipp med over 800.000 tonn bare frem mot 2020. I dette statsbudsjettet ser det ut som om regjeringen planlegger å kutte mindre frem mot 2030 enn det vi skal de neste to årene. Det er ikke bra nok.

Hun er imidlertid fornøyd med at karbonfangstprosjektet på Klemetsrud får penger til videre prosjektering.

Oslo har laget et eget klimabudsjett: Her er budsjettet forklart for deg som ikke vet hva «spisslast i fjernvarme» betyr

Også byrådsleder Raymond Johansen (Ap) reagerer.

– Regjeringen vil kutte vesentlig mindre i klimagassutslippene på landsbasis, enn det vi har satt som mål for Oslo alene. Når statsministeren i dag sier at hun har «nådd en grense» for miljøsatsing, er det både overraskende og bekymringsfullt, sier Johansen til Aftenposten.

Venstre: – Kan bli regjeringskrise

Det tok ikke lang tid fra statsbudsjettet ble lagt frem, før Venstre og miljøorganisasjonene forsøkte å overgå hverandre i sin slakt av klimatiltakene.

– Det grønne skiftet er bare én side i dette budsjettet. Det er ikke noe grønt skifte. Dette holder ikke, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til VG.

Venstres sentralstyremedlem og leder av Unge Venstre, Tord Hustveit, gikk hakket lenger.

– Hvis vi ikke får til endringer som fører til at klimagassutslippene går ned i budsjettet, slik at Paris-avtalen oppfylles, så tror jeg det blir regjeringskrise. Dette kan ikke Venstre leve med, sier Hustveit til Aftenposten.

Også KrF reagerte, ved finanspolitisk talsmann Hans Olav Syversen.

– Vi har en nøtt på det som kalles det grønne skiftet, hvor vi har en avtale fra forrige budsjett om at vi skal få ned klimagassutslippene i betydelig grad, sier Syvertsen til NTB.

– Jeg tror ikke vi er i mål, for å si det forsiktig. Dette blir nok et av hindrene før vi er i mål, fortsetter Syversen.

Regjeringen: – Tidenes klimabudsjett

Statsminister Erna Solberg (H) svarte på kritikken med å insistere på at budsjettet er grønt.

– Vi legger frem tidenes miljø- og klimabudsjett, sier Solberg til NTB.

Finansminister Siv Jensen (Frp) anklager miljøbevegelsen for å ha et for ensidig fokus.

– Jeg respekterer at miljøbevegelsen har et ensidig fokus på klima- og miljøspørsmål. Dette er et budsjett som skal løse mange utfordringer. Det aller viktigste er arbeid, aktivitet og omstilling, sier Jensen til NTB.