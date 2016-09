I juni i år var det Tom Jones, Susanne Sundfør, Travis, Lars Vaular og Karpe Diem som var de store trekkplastrene i Grefsenkollen.

Regnskapet for i fjor viser et overskudd på nesten 150.000 kroner. Selskapet bak festivalen, Scene Grefsenkollen AS, omsatte for nesten 12,4 millioner kroner i 2015. Da sto blant andre First Aid Kit, Lars Winnerbäck og Kim Larsen på scenen.

Fjorårets overskudd var betydelig lavere enn i 2014, da OverOslo satt igjen med nesten 2 millioner kroner. Reduksjonen skyldes i all hovedsak økte lønnsutgifter.

– Vi bygger en helårs arbeidsplass og en solid organisasjon. OverOslo går fra dugnad til jobb, rett og slett. Samtidig investerer vi i arena og infrastruktur. I år ble det opprykk til øverste nivå. Vi er veldig godt fornøyd, sier festivalsjef Lars Petter Fosdahl.

Han sier resultatene for 2016 kommer til å bli omtrent like som i 2015.

Går fra fem til fire festivaldager

Den tidligere fotballagenten Fosdahl startet OverOslo sammen med Thorkild Gundersen i 2011. Ideen var at beliggenheten i skråningen ved Grefsenkollen skulle være et trekkplaster i seg selv.

I år økte festivalen fra fire til fem festivaldager. Bare tirsdagen var ikke utsolgt. Totalt 22.000 var innom Grefsenkollen. Neste år går arrangørene tilbake til fire festivaldager.

– Vi har funnet størrelsen vår og vokst så mye som arenaen tillater. Nå skal vi ha fullt fokus på å forsterke musikkopplevelsene og tilbudet til publikum, sier Fosdahl.

Har vokst fra Norwegian Wood

Fosdahl er allerede i gang med å booke artister til neste års festival, men vil ikke avsløre hvem han har i kikkerten.

For fem år siden, da festivalen var nesten ny, uttalte arrangørene til Aftenposten at de ønsket å utfordre Norwegian Wood. I sommer ble Norwegian Wood redusert til en éndagsfestival på Sukkerbiten.

– Vi har levd godt side om side med dem i mange år. Norwegian Woods nedtur er en påminnelse om at ingenting varer evig, og det inspirerer oss til å jobbe hardt, sier Fosdahl.

