Ingar Storfjell

Oslo har 350 kommunale, 430 private og 132 familiebarnehager, kristne-, muslimske-, og barnehager med spesiell pedagogisk profil.

-Nordstrand er mest variert med to estetiske-, to miljø-, to musikk-, to kultur-, to idrett-, to friluft-, to livssynsbarnehager og en Steinerbarnehage, sier seksjonsjef Hege Sevatdal, Byrådavdelingen for Oppvekst og kunnskap. De fleste foreldre vil ha barnehage i nærmiljøet. Noen krysser Oslo for at barna skal gå i en spesiell barnehage. Montesorri, Steinerbarnehager og friluftsbarnehager er populære.

Flere valgmuligheter for foreldre

-Rett til barnehageplass har ført til en stor utbygging. Flere private barnehage-kjeder er etablert. Mange har egen læringsfilosofi, som Læringsverkstedet, Espira, Kanvas, Trygge barnehager/FUS. Valgmulighetene er større, der barnefamiliene bor. Profilene skaper et godt mangfold, sier Sevatdal.

Alle barnehager må følge Lov om barnehager og rammeplanen. Bydelene har ansvar for å føre tilsyn for å sikre at barnehagene drives i tråd med regelverket.

Interiøret er viktig i barnehagen

-Frogner har hatt Reggio Emilia-inspirerte barnehager siden 2004, sier enhetsleder Gro Ingunn Kaasa i bydelen. Da dro flere pedagoger til Italia. I 2006 kom den nye norske rammeplanen.

-Vi så at mye i den stemmer med den italienske tenkningen. Reggio Emilia har prosjekt som arbeidsform og vektlegger det fysiske miljøet i en barnehage. Barna skal få vise vei i sin verden. Det har vi tro på, sier enhetslederen i bydel Frogner.

Barnehagelærere bestemmer

Barnehage-forsker Gerd Sylvi Steinnes, førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, Høgskolen i Volda, sier:

-Reggio Emilias pedagogikk samsvarer med den norske rammeplanen. Generelt har barnehagelærerne store valgmuligheter i pedagogiske retninger. Dette stiller krav til å være kritiske i vurdering av egen praksis. Et sentralt spørsmål blir hvordan barnehagene ivaretar barnas behov for lek, omsorg, læring og danning, sier Steinnes.

Forsker på glass og plast

I barnehagen Gydas vei 14 på Marienlyst står bokser med korker, mosaikk, tekstiler, perler og smykkesteiner bortover gulvet. Ellinor, Emilie, Emmet og Emilia plukker ut materialene selv og legger mønstre. De har akkurat forsket på glass og plastgjenstander med overhead og spotlights. Femåringene jobber konsentrert og hører ikke at vi spør dem om noe. De ber ikke de voksne om å låse opp skap eller finne frem ting. Alt ligger rett foran nesen på barna, når de kommer inn i rommet. Dette gjør dem mer selvstendige.

Blir selvstendige

– Reggio Emilias filosofi gir barna rike muligheter til å ta intiativ, sier styrer Åse Bakken. Hun er videreutdannet som italiensk pedagogista ved Reggio Emilia-instituttet i Stockholm. Hun og førskolelærerne Eirin Solberg og Ann-Helen Kaupang Schøning har vært på studieturer til Italia.

Ingar Storfjell

Små bord skaper møteplasser

Det åpne rommet i barnehagen er like viktig som pedagogene- i følge den italienske tenkningen. Små, lave bord skaper møteplasser for barna og inviterer til å jobbe i grupper. Barnehagen er ofte på besøk hos daglig leder Tine Selinger i MUV, Mulighetenes verksted på Majorstua. Verkstedet har tusenvis av gjenbruksmaterialer barna jobber med og er åpent for alle barnehagene i Oslo.

Ingar Storfjell

Ingar Storfjell

-Struktur og oversikt er viktig for barn. Derfor har vi alt plassert i gjennomsiktige bokser. Barna lærer hvordan de skal sortere alt tilbake. Barn har hundre språk. Å jobbe med gjenbruksmaterialer er ett språk, fordi definerte ting kan bli alt mulig for barn. En kork kan være en liten bil, sier barnehagelærerne.

Fakta: Italiensk barnehage-filosofi Reggio Emilia er en by i regionen Emilia-Romagna i det nordlige Italia. Loriz Malaguzzi grunnla Reggio Emilia-filosofien som har påvirket barnehager verden over. Noen av tankene: Barn har kompetanse til å bidra til egen hverdag. Man skal være bevisst på å respektere barns tanker, meninger og følelser og gi dem rom for utforskning og delaktighet. Barn skal tilbys ulike møteplasser ute og inne og lett tilgang på materialer, slik at de blir nysgjerrige og kreative. Stockholm har et Reggio Emilia-institutt, der mange norske pedagoger har vært på kurs. Det finnes også et norsk Reggio Emilia-nettverk .