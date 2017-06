Kontrastene er store ytterst på Sørengautstikkeren i Oslo.

Den flytende parken, som består av et 200 kvadratmeter stort sjøbad og 50 meter strandlinje, kryr av ivrige badegjester - også på en hverdag. På begge sider av den flytende bryggeparken finner man friskt sjøvann.

I midten av rekreasjonsområdet er situasjonen imidlertid en annen. I det innebygde bassenget, som er tilpasset handikappede, flyter flasker og annet søppel på toppen av et tykt lag av alger og grønske.

Spesielt har mye grums samlet seg rundt rampen som skal gjøre det lettere å komme seg ned i vannet.

– Det er selvfølgelig uakseptabelt at dette området er dårligere vedlikeholdt enn resten av sjøbadet, sier forbundsleder i Handikappforbundet, Arne Lein.

Må sette inn ressurser

Han understreker det er bra at badeparken har tilrettelagt for funksjonshemmede, men at det spiller liten rolle hvis vedlikeholdet ikke gjør det operativt.

– Det kan være en naturlig årsak til dette og at alger dannes lettere akkurat her, men da må kommunen være ekstra oppmerksom og sette inn ressurser deretter. Det kan ikke være forskjell på standarden på de ulike delene av området, slår Lein fast.

Ble slutt på vasking av bassenget i år

Det er Bymiljøetaten i Oslo kommune som har ansvaret for vedlikehold av Sørenga bad. Presseansvarlig Monica Olsen sier de er klar over utfordringene knyttet til handikappbassenget, og er enig med Lein om at dagens situasjon er uholdbar.

I fjor ble det vasket ukentlig, forteller hun. I år har denne praksisen derimot fått en midlertid stopp. Den jevnlige vaskingen ble vurdert for dyr, og nye løsninger diskuteres.

– Vi er klar over at det knytter seg vanskeligheter ved dette bassenget og dette er noe vi jobber med å løse. Bassenget skal selvsagt ikke se ut slik som det gjør nå, men jeg vil understreke at vannet skiftes ut hele tiden, i og med at det er et sjøbad, så det er ikke farlig å bade der, sier Olsen.

– Hvorfor kan ikke vaskingen fortsette mens andre tiltak vurderes?

– Vi håper å finne varige løsninger og regner med at de skal komme på plass innen kort tid.

Et nøyaktig tidsperspektiv på dette har kommunen foreløpig ikke, forteller Olsen.

Sjøenga bad ble åpnet i 2015, og er et av Oslos mest populære badesteder.

