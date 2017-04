På tur for å lære mer om byens spennede historie

Mens sesongens siste (?) snøfnugg føk omkring, var det sesongstart for Oslo Museums Kjenn din byvandringer. Og hvilken start det ble.

Gratis og populært

– Jeg har hatt mange historiske vandringer av mange slag opp gjennom årene, men jeg har ikke opplevd maken til dette, sa arkitekturhistoriker Knut Roede etter å ha øst av sin kunnskap om Kvadraturen, byens gamle hjerte som politikerne så gjerne vil få til å pumpe hektisk liv i igjen, i drøyt halvannen time. De ivrige tilhørerne var mange.

Stein Erik Kirkebøen

– Det har pleid å være opptil 150 som har vært med på turene. Her var det visst det dobbelte, sa han.

Siden det ikke er påmelding og helt gratis å være med, er det ingen som har sikre tall på hvor mange som ble guidet gjennom deler av byens historie fra Christian IV grunnla byen i 1624 og frem til jernbanen kom på slutten av 1800-tallet. Anslagene gikk på at rundt 300 personer var med på å skape liv i kvadraturen.

Dette er et stort, sentralt område i Kvadraturen. Hva skal det brukes til?

Da Dronningens gate lå strandkanten

Det er altså mange som har det Gudim og Trædal, de er sugne på å lære om byen sin. Og i Dronningens gate fikk de blant annet vite at hvis de hadde stått akkurat der for 400 år siden, så ville de blitt våte på bena. Da var gatenavnet Strandgaten, for det var akkurat det den var.

På nedsiden av Strandgaten skyllet Oslofjordens bølger i land. Lange brygger var bygget ut over den grunne sjøen for at skipene kunne losses lenger ute. På oversiden av Strandgaten lå byens mest fasjonable boligtomter i over to hundre år. På slutten av 1800-tallet begynte byens rike og fine å trekke vestover i retning Slottet, og Kvadraturen ble kontorisert.

Halvannen meter opp. Eller ned.

– Siden den tid har terrenget steget halvannet meter, eller kanskje bygningen har sunket? Eller kanskje det har vært en blanding? I hvert fall er kjelleretasjene mye lenger under bakken i dag enn da de ble bygget på 1600-tallet, og de opprinnelige portene er blitt gjort høyere for at man skulle slippe å krype inn i husene, fortalte Roede til en lydhør forsamling som han ledet gjennom deler av det han karakteriserte som «de ufullførte planers by».

Stein Erik Kirkebøen

Lærte mye

– Vi visste jo noe, om Christian IV og «her skal byen ligge» og murtvangen og sånn, men det var veldig mye vi ikke var klar over. For eksempel ante vi ikke at murtvangen i liten grad ble fulgt opp de første 200 årene eller at frykten for å få svenske kanoner på Ekeberg – ved siden av bybrannen – var noe av grunnen for at byen ble flyttet fra Gamlebyen og hit til Kvadraturen. Kanonene ville visst ikke nådd hit, sa Gudim/Trædal og forsikret at det blir flere byvandringer på dem.

– Ja, dette var både spennende og lærerikt.

Uten å gå et skritt får du her en lynrask gjennomgang av Christianias historie.

Det syntes også Cathrine og Fredrik Roland Dahlen som hadde tatt turen fra Bekkestua for å lære mer om Christianias historie fra 1624 til rundt 1900.

Stein Erik Kirkebøen

– Vi vil gjerne lære mer om byen, sa de to som også hadde profesjonell interesse i turen: Cathrine er master i urbanisme og interessert i byens fremvekst.

Mange turer på programmet

Men det er slett ikke nødvendig å være proff for å bli med på en interessant runde og suge til seg litt kunnskap. Det er bare å møte opp.

Sesongåpningen begynte på Christiania Torv og gikk via Bankplassen, hvor Kafé Engebret var byens første teaterkafé, Christiania Theater lå rett over gaten 1837-99, via Dronningens gate til Jernbanetorget og frem til år 1900.

Neste Kjenn din byvandring er den tradisjonsrike 1. mai-vandringer med Bernt Bull som turleder. Den går fra Arbeidermuseet på Sagene til St. Hanshaugen, og temaet er Østkanten vest for elva.

Hele vårsesongen til Kjenn din byvandringene kan du se her.