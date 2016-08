Politiet fikk flere meldinger om at en mann med kniv virket truende, og politiet trakk våpen for å få kontroll over situasjonen.

Mannen hadde da skadet seg selv med kniven, og ble tatt med av ambulansen for legesjekk.

– Det var litt vanskelig å få oversikt til å begynne med, sier operasjonsleder Gjermund Stokli ved Oslo politidistrikt.

Politiet avsluttet aksjonen klokken 20.19 søndag.