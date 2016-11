Pågripelse etter dødsfallet på Torshov

De to personene, en mann og en kvinne, ble pågrepet i en bolig i nærheten av der den døde mannen ble funnet.

Dødsårsaken er klarlagt, men politiet ønsker, av hensyn til etterforskningen, ikke å fortelle noe om den.

– Vi mener å tro at han har vært utsatt for en straffbar handling, men det betyr ikke at det er et drap, sa politiinspektør Grete Lien Metlid til Aftenposten onsdag formiddag.

De to pågrepne er en 50 år gammel mann, iransk statsborger, og en 36 år gammel kvinne, norsk statsborger.

Begge er kjenninger av politiet med rushistorikk.

Hans O. Torgersen

Mann og kvinne pågrepet

– De to er siktet for grov kroppskrenkelse med dødsfølge eller medvirkning. Det er en foreløpig siktelse som kan bli utvidet, sier Metlid til Aftenposten onsdag ettermiddag.

Etterforskningsledelsen planlegger å starte avhør av de to siktede onsdag ettermiddag/ kveld.

Avdøde er identifisert som en 33 år gammel svensk statsborger. Han kom til Oslo i slutten av forrige uke.

Politiet vet ikke når og hvor 33-åringen døde, men tror at han ble flyttet til søppelhaugen hvor han ble funnet av renovatører ved 07.30-tiden mandag.

- Han har vært død over noe tid, opp til flere dager, men mest sannsynlig har han dødd et sted og vært der, eller på flere steder, før han ble fraktet til funnstedet, sa Metlid tidligere onsdag.

Avdøde var delvis skjult av papp og papir utenfor bygården da han ble funnet. Ifølge TV2 skal liket ha vært pakket inn i plast. Politiet ønsker ikke å kommentere dette.