Paret har aldri jobbet, men svømte i luksusvarer

Paret har levd på trygd i hele sitt liv, men dette har ikke hindret dem i å bygge opp en betydelig formue som ikke har fremkommet på selvangivelsen.

Nå er de begge dømt til fengsel for grovt heleri.

De to eide tre Mercedeser kjøpt for 1,7 millioner kroner, og for syv år siden fikk de en dom for å ha tatt med noe av familieformuen, gullbarrer for 1,35 millioner kroner, mellom Norge og Sverige uten å kjøre på rødt i tollen.

Mannen (44) betalte også 837 500 kroner for et Rolex Day-Date herreur, for øvrig bare én av flere luksusklokker som var belastet familiebudsjettet de senere årene.

Fant luksusvarer med prislappen på

Men da Oslo tingrett i forrige uke skulle behandle tiltalen om heleri, var familiens øvrige jordiske gods bare som et påkostet bakteppe å regne.

I leiligheten på Oslo øst åpenbarte det seg store mengder luksusvarer da politiet slo til 7. november 2015 – mange av dem fortsatt med prislappen på.

Rådyre vesker, sko, støvletter, parfymer og klær fylte til slutt et velvoksent beslagsrom på Majorstua politistasjon.

Da etterforskerne, etter det de selv sier er et konservativt estimat, skulle summere sammen verdiene kom kalkulatoren til slutt frem til en sum på over 1,7 millioner kroner.

Fakta: Her er luksusbeslaget * 2 stk. Apple Iphone * Apple Ipad mini * Apple MacBook Air, * 5 stk. kniver, * Chanel veske * 21 par sko, * plagg fra Dovre * Gucci veske, * 7 stk. Louis Vuitton vesker * Louis Vuitton solbriller, * Apple Ipod 5, * 11 stk. parfymer * Chanel portemone * 6 stk. Chanel veske, * Rolex portemone * Burberry sminkepung * perlehalsbånd * Rolex urskive * 4 stk. designvesker * strømpebukser i originalforpakning * kosmetikkprodukter * Sony Xperia mobiltelefon * Laguiole foldekniv, * Designsolbriller * 2 stk. Apple Ipad, * 2 stk. klokkeopptrekkere * designklær * kontanter 2000 kr, * designklær * Louis Vuitton plastbag * klær med prislapp * diverse sko, * Apple Iphone 6

Majorstua politistasjon

– Gaver og arv

Paret selv forklarer sin kjøpekraft og appetitt på luksusvarer med sjenerøse slektninger og rause forskudd på arv.

Kvinnens mor fikk utbetalt 2,3 millioner kroner av forsikringsselskapet etter at familiens bankboks hos Gjensidige NORs Sparebank på Bryn ble brutt opp i 2001.

Mer enn 600 bankbokser ble robbet, og flere av datidens mest kjente kriminelle størrelser skal ha mistet verdier for millioner uten i ettertid å ha politianmeldt tapene.

Tingrettsdommer Torstein Hellesnes gjør i dommen et poeng av at det ikke står til troende at en seksbarnsmor som fikk drøyt to millioner forsikringskroner skulle ha gitt over 1,5 millioner kroner til ett av barna sine alene, den nå heleritiltalte datteren (43).

Enda mer stusser dommeren over kvinnens forklaring om at hun bega seg gatelangs i Oslo for å overrekke datteren pengene cash i hånden:

«En vandring med én million kroner i kontanter i en veske er egnet til å vekke rettens forbauselse», bemerker tingrettsdommer Hellesnes tørt.

Dømt til ubetinget fengsel

Aktor Mona Brandmo la ned påstand om åtte måneders ubetinget fengsel for hver av dem burde være en rimelig straff, noe retten sa seg enig i.

Brandmo mente dommen mot Iman Saber, også kjent som «onkel Skrue» og antatt bestyrer at David Toskas pengebinge etter NOKAS-ranet, som i vår fikk 18 måneders betinget fengsel for heleri av tre millioner kroner, burde gi en pekepinn om riktig straffenivå:

– Vi er fornøyd med at retten gir oss fullt ut medhold, sier politiadvokat Brandmo.

Forsvarerne Ali Reza Afshav og Serkan Bulut sier at de vil møte sine klienter i løpet av de kommende par dager for å ta stilling til en eventuell anke:

– Jeg synes dommen er tynn og dårlig begrunnet, sier advokatfullmektig Ali Reza Afshav.