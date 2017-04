I nesten to år, fra 2010 til november 2011, havnet svært sensitive pasientopplysninger fra Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Diakonhjemmet på den amerikanske helsegiganten GE Healthcares server i USA.

Det skriver nettavisen Vårt Oslo.

Informasjon som personnummer, kjønn, alder, vekt, og i noen tilfeller også røntgenbilder, ble lagret og sendt til GE.

Først nylig, etter at over 10.000 pasienter ved Diakonhjemmet, Rikshospitalet og Ullevål sykehus ble varslet, er opplysningene blitt slettet.

Årsaken til at informasjonen ikke ble slettet før nå, over fem år etter at sikkerhetssvikten ble oppdaget, skal ha vært at GE var forberedt på søksmål, og trodde at personopplysningene kunne bli nødvendige som bevismateriale, melder nettavisen.

Forsikrer om at ingen har hatt tilgang

Kommunikasjonssjefen for GE Healthcare Norge, Ivar Simensen, beklager på det sterkeste det som har skjedd.

– GE Healthcare har ikke bruk for denne typen opplysninger, og vi ba heller aldri om det. Men vi kan forsikre om at absolutt ingen personopplysninger er blitt misbrukt – ingen har hatt tilgang til å hente ut informasjonen, forsikrer Simensen til Vårt Oslo.

Personopplysningene skal ifølge kommunikasjonssjefen ha blitt overført sammen med driftsdata fra MR- og røntgenmaskiner GE leverer til sykehusene, på grunn av feil i oppsettet på maskinene.

Det var den amerikanske helsegiganten som oppdaget feilen og varslet norske helsemyndigheter. Sykehusene var uvitende om at de ga fra seg uhyre sensitive opplysninger om pasientene.

Både Oslo universitetssykehus (OUS), som omfatter Rikshospitalet og Ullevål, samt Diakonhjemmet har i løpet av mars sendt brev til berørte pasienter for å forklare hvordan sensitive personopplysninger havnet på avveie i over fem år.

– Det er sterkt beklagelig at pasientopplysninger kom på avveie. Ingen ønsker å bli involvert i en slik sak, sier personvernombud Heidi Thorstensen ved Oslo universitetssykehus.