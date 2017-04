Påskekyllinger klekket i Oslobarnehage: - Barna er helt i hundre og vil ikke dra hjem

Turi Sletners barnehage ligger i nær Lillevann stasjon. Barnehagen har fokus på samspillet mellom mennesker og miljøet rundt oss.

Høydepunktet for barna så lang i år er nyfødte kyllinger. 11 egg ble klekket til påske.

– Vi fikk 12 egg, og til påske så 11 nye kyllinger dagens lys. De er nå sendt til en gård utenfor Oslo hvor de får ett godt liv som frittgående høner. Det siste egget sendte jeg med sammen med en varmelampe, så det klekkes nok i løpet av påsken, forteller Turi Sletner entusiastisk.

– Egg, varmelamper og kyllinger. Du har hatt det travelt?

– Ja, jeg har nesten flyttet inn her! Barna vil ikke dra hjem, de glemmer å leke og vil bare kose med kyllingene. De er helt i hundre. Etterpå kommer søsken, foreldre og besteforeldre på besøk, og alle vil kose med kyllingene. De blir vant til mennesker fra de klekkes, og er tamme.

Sletner har jobbet som pedagog i 43 år. Hun mener det viktig at barn lærer å ta ansvar og får lære om årsakssammenhenger mellom høna og egget.

– Alle blir rørt at nytt liv, også barn. Bybarn har ikke peiling på hvordan naturen henger sammen, så det er viktig for oss å involverer barna i hele prosessen. De må passe på at dyrene har det bra, at de har det rent og har friskt vann. Dermed lærer de også omsorg, empati og ansvarsfølelse. Får barn ansvar, stiger selvfølelsen ved mestring, sier Sletner.

Ved siden av å ligge nær naturen har natur- og miljøbarnehage også en egen transportordning.

– Ansatte tar T-banen fra Majorstuen til Lillevann hver dag, og det er mulig å levere barn på ønsket stasjon i stedet for direkte i barnehagen. Det er en miljøvennlig ordning vi er veldig fornøyd med, avslutter Sletner.